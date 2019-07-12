多国军官观摩中德“联合救援-2019”卫勤实兵联合演习

新华社德国费尔德基兴7月11日电（新华社记者王经国 解放军报记者宋歆）中德“联合救援-2019”卫勤实兵联合演习11日在德国费尔德基兴训练基地进行肩并肩连贯演习。来自美国、日本、奥地利、法国等国的军官，以及德军军官代表等80余人观摩了演习。

7月11日，在德国费尔德基兴训练基地，中方装甲救护车行驶在训练场上。 新华社记者 琚振华 摄

“演习突出了中德双方联合指挥控制、联合伤员救治、联合疫情防控、联合伤员后送等，着重锻炼提升两军卫勤力量联合行动、应急反应和协同处置能力。”中方指导组成员、中央军委后勤保障部卫生局卢健大校说。

当地时间9时，联合演习正式开始。中德双方参演人员配合密切、行动一致，职能转换和医疗救援迅速、快捷、有效，充分展现了双方人员应对非传统安全挑战的能力和水平。

在“难民营”，双方实施人员混合编组，协同开展信息接报、病例调查、风险评估、采样筛检、人员管控、健康宣教、消杀处置、临床救治、医疗防护等全要素防控工作。在模拟事故现场，中德双方急救小组分工协作，快速进行伤情评估、现场急救、检伤分类和后送。在中德双方的野战二级医院，两国医护人员分类后送配合流畅、临床病例协同诊治、手术治疗联合实施。联演各环节推进顺畅、快捷。

7月11日，在德国费尔德基兴训练基地，多国军官在中方野战医院观摩中德联合卫勤演习。 新华社记者 琚振华 摄

联演结束后，观摩人员分别参观了中德双方野战二级医院及参演装备，并就各自关心的问题与参演人员进行交流。

7月11日，在德国费尔德基兴训练基地，多国军官在中方野战医院观摩中德联合卫勤演习。 新华社记者 琚振华 摄

奥地利军官斯佩兰迪奥准将对于中方救护装备的功能和使用十分感兴趣。她说，中国的野战二级医院构设快速、分类简洁，很实用。医疗装备集成化程度高，特别是高机动型卫生防疫车，集成了卫生防疫所需的各类设备。

7月11日，在德国费尔德基兴训练基地，奥地利军官在中方野战医院观摩中德联合卫勤演习。 新华社记者 琚振华 摄

联演中，双方严谨的组织指挥、快速高效的处置能力，给观摩人员留下了深刻印象。法国军官拉卡桑上校说，参演人员非常专业，医学救援经验丰富，联演成果突出。可以看出，双方为此付出了巨大努力。这次演习证明，合作对于提高执行任务的能力是一种非常有效的方式，同时也增进了彼此的了解和友谊。

7月11日，在德国费尔德基兴训练基地，中德两军医务人员在演习指挥中心调度伤员转运。 新华社记者 琚振华 摄

“通过联演，双方互学互鉴，对提升医疗保障水平起到积极作用。”卢健说，秉持着相同的理念、务实真诚的态度，中德卫勤合作一定会更加深入，效果会更加突出。

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