原标题：日本口风强硬 韩国欲寻美国“拉架”？

新华社北京7月11日电（全球热点）日本口风强硬 韩国欲寻美国“拉架”？

新华社记者

日本加强对韩出口管控所引发的风波继续延宕。韩国总统文在寅10日称之为“史无前例的危机”。韩国外长康京和10日晚与美国国务卿蓬佩奥通电话，韩国多名高官也接连访美。

分析人士认为，日韩关系近来持续紧张，短期内恐怕难有实质性改善，美国肯不肯出力调和、又能发挥多大作用犹未可知，美国东亚政策、美日韩同盟关系恐怕也会受到一定影响。

【新闻事实】

文在寅10日急召30家企业高管开会，表示韩方准备面对一切可能情形，包括韩日纠纷旷日持久的可能性，并敦促日本方面“不要执迷不悟地走向死胡同”。他说，日本实施出口管控是出于政治目的，意图打击韩国经济，这不仅损害韩日友好关系、破坏韩日安全合作，对两国经济和全球经济也都没好处。

韩联社11日援引韩国外交部消息报道说，康京和10日晚与蓬佩奥通电话，对日本出口管控措施表达忧虑，而蓬佩奥对此表示理解。两人商定继续加强韩美、韩美日之间各层级外交沟通。

康京和说，日本此举不仅损害韩企利益，还会扰乱全球供应链，也给美国企业乃至世界贸易秩序造成负面影响，不利于韩日两国友好合作关系和韩美日三国合作，希望日方撤销出口管控措施，以免事态恶化。

另据韩联社报道，韩国国家安保室、外交部、通商交涉本部等部门高级官员正接连访美或准备访美。

就韩方要求日本撤销出口管控措施一事，日本官房长官菅义伟9日在记者会上说，“这不是需要协商的事情，所以不存在撤回的问题”。

在9日于日内瓦召开的世界贸易组织（WTO）货物贸易理事会会议上，韩国要求日本撤回针对韩国实施的加强半导体材料出口管控措施。

另据韩国产业通商资源部消息，韩日计划12日在东京展开对话。

【深度分析】

日韩双方近期因“慰安妇”问题、二战劳工赔偿问题、火控雷达照射事件等新老问题龃龉不断。此次，日韩对日方出口管控措施的动机各执一词，日方坚持“就事论事”，韩方则批评对方举措系政治报复。

对此，韩国仁荷大学国际通商学教授郑仁教说，日方实施出口管控，一方面是在日本参议院选举前夕将韩日关系与日本国内政治挂钩，另一方面也反映出，过去一段时间以来，韩日关系的确纠缠复杂。

美国智库外交学会日本问题专家希拉·史密斯说，美国曾在日韩关系中发挥重要作用，美前总统奥巴马曾举行美日韩峰会来改善日韩关系，但目前来看，特朗普政府没有多少兴趣、也暂无计划调和日韩关系，而日韩政界、外交界恐怕也正对再由美方解决日韩分歧失去兴趣。

史密斯说，日韩关系紧张也与两国在朝鲜半岛核问题上分歧加深有关。对于朝鲜，韩方期待加强接触，日方则希望继续制裁；双方还都认为美国在与朝鲜接触过程中优先满足了另一方的安全利益。接下来，日韩分歧或将成为困扰美国东亚政策的关键点之一。

【背景链接】

日本政府1日宣布，将对出口韩国的半导体产业原材料加强审查与管控，并将韩国排除在贸易“白色清单”外。日本出口管控措施4日开始生效。据韩国媒体报道，这是韩日1965年恢复邦交以来，日本政府首次对韩国施加“经济制裁”。

据日本媒体报道，日方此次限制对韩出口的主要是高纯度氟化氢、抗蚀剂和氟聚酰亚胺，它们是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。韩国企业对这三类日本进口材料的依赖度分别达43.9%、91.9%和93.7%。

韩方多次强调，日方实施出口管控是对韩国裁决二战劳工赔偿案的报复。日方否认报复之说。（参与记者：刘品然、杨舒怡、刘春燕；编辑：孙浩、郭洋）

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