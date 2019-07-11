原标题：中欧圆桌会议第十七次会议在上海举办

新华社上海7月11日电（记者吴宝澍、黄安琪）中欧圆桌会议第十七次会议11日在上海举办。

中国经济社会理事会主席杜青林、欧盟经济社会委员会主席卢卡·贾希尔出席开幕式并致辞。

杜青林说，当前国际形势正经历深刻复杂变化，单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序，中国和欧盟比以往任何时候都更应携起手来，以中欧合作的稳定性应对国际局势的不确定性。

杜青林指出，中欧应坚持开放包容，谋求互利共赢；要高质量共建“一带一路”，促进可持续发展；应捍卫多边主义，推动全球治理。

贾希尔表示，近年来欧中全面战略合作伙伴关系不断深化。在今年四月欧中领导人举行会晤并发表联合声明的背景下，欧中圆桌会议将继续为双方政府部门出谋划策，推动欧中关系迈上新台阶。

中欧圆桌会议机制2007年启动，本次会议为期两天，由中国经济社会理事会和欧盟经济社会委员会共同举办，围绕大数据和数字经济、可持续发展和应对气候变化两大议题进行讨论。

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