原标题：财经观察：美对法启动“301调查” 美欧经贸摩擦再度扩大

新华社华盛顿7月10日电 财经观察：美对法启动“301调查” 美欧经贸摩擦再度扩大

新华社记者熊茂伶 高攀

美国贸易代表办公室10日宣布，对法国政府提议的数字服务税发起“301调查”。这是继美国威胁对欧盟汽车加征关税、美欧航空补贴争端升级后，美欧经贸摩擦扩大化的又一案例。

美国贸易代表办公室当天发表声明说，法国政府拟征的数字服务税“不公平”地针对美国科技公司。美国贸易代表莱特希泽表示，总统特朗普已下令对此进行调查，“判定它是否具有歧视性，是否不合理，是否给美国企业带来负担或限制”。

今年3月初，法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔提交了一份征收数字服务税的法律草案，拟对谷歌、亚马逊、脸书等30余家全球互联网巨头征收数字服务税。法国国民议会已于上周通过征税法案，法国参议院也将于11日进行投票。

法案生效后，全球数字业务年营业收入超过7.5亿欧元（约合8.4亿美元）和在法国境内年营业收入超过2500万欧元（约合2814万美元）的企业将被征收3%的数字服务税。对这些互联网巨头在法营业收入征税预计将给法国政府每年带来5亿欧元(约合5.63亿美元)收入。

谷歌、苹果等科技公司于20世纪80年代末发明了一种业内俗称“双层爱尔兰-荷兰三明治”的避税策略，即将其在欧洲的部分营业收入先转移到爱尔兰或荷兰等低税率国家的分支机构再进行纳税。根据欧盟委员会估算，互联网企业的平均实际税率仅9.5%，远低于传统企业约23%的平均水平。长期以来，法国和其他一些欧洲国家对互联网巨头利用欧盟税法漏洞避税心存不满。

除法国外，英国、意大利、奥地利、新西兰等国也在考虑征收数字服务税。经济合作与发展组织（经合组织）也正试图找到一个国际公认的解决方案，将数字服务纳入税收框架。

分析人士认为，法国目前率先推动国内立法征收数字服务税，是希望以此为杠杆，推动在经合组织形成统一的法律文本。法国官员曾表示，一旦经合组织就征收数字服务税问题达成共识，法国将立即废除国内相关法律。

但美国商界团体、科技行业协会和国会民主、共和两党议员普遍认为，法国单边征收数字服务税的做法是对美国科技公司的“歧视”，支持美国政府对此展开“301调查”。

美国国会参议院财政委员会主席、共和党议员查克·格拉斯利和民主党资深议员罗恩·怀登在一份联合声明中说，法国和其他一些欧洲国家拟征收数字服务税显然是“保护主义”措施，将会造成美国企业岗位流失。

代表苹果、亚马逊、谷歌等科技企业的信息技术产业协会副会长珍妮弗·麦克洛斯基表示，协会支持美国政府对此进行调查，但敦促美国政府本着国际合作精神，不要使用关税作为报复措施。

根据美国《1974年贸易法》第301条款，美国对法国数字服务税启动“301调查”后，双方将首先寻求磋商，如果磋商不能达成一致，美国可能会对从法国进口的产品采取加征关税或其他贸易限制措施。

麦克洛斯基还表示，数字化给国际税收规则提出难题，支持经合组织通过国际合作公正而谨慎地解决这些问题，而法国单方面推进数字服务税则令人担忧。

近年来，欧盟与美国科技企业的矛盾愈演愈烈。欧盟对美国科技巨头的垄断、避税、隐私保护不力等都严加惩罚，苹果、谷歌、脸书等知名美国科技企业都未能幸免。

不过，欧盟国家与美国科技巨头的较量只是欧美经贸摩擦的冰山一角。此前美国已对欧盟钢铝产品加征关税，遭到欧盟反制；此后美国又威胁对欧盟汽车加征关税。虽然欧洲理事会曾于4月授权欧盟委员会与美国启动贸易谈判，但谈判进展缓慢。

此外，美欧围绕航空补贴的贸易争端已经持续15年，近来又发酵升级。美国贸易代表办公室7月1日发布拟对欧盟产品加征关税的“补充清单”，涉及奶制品、橄榄和威士忌酒等约40亿美元欧盟输美产品。

美方称，这是针对欧盟航空补贴采取的关税反制措施的一部分。4月，美国已经宣布了拟对欧盟输美产品加税的“初步清单”，涉及价值约210亿美元欧盟输美产品。

分析人士认为，此次美法数字服务税之争将进一步加大美欧解决贸易争端的难度，双方贸易谈判前景愈加不明。此前欧盟就已警告，如果美国对欧盟产品采取进一步贸易限制措施，欧盟将单方面终止与美国的贸易谈判。

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