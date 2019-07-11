新华国际时评：国际恐怖威胁“变形”亟须新应对

新华社开罗7月11日电 题：国际恐怖威胁“变形”亟须新应对

新华社记者汤洁峰

非洲地区高级别反恐会议正在肯尼亚首都内罗毕举行,几乎同时举行的东盟防长会议也将反恐列为主要议题之一。两个不同地区的会议聚焦同一话题并非偶然。

今年以来，非洲、亚太等地区多国连续发生恐袭事件：年初，内罗毕发生恐袭，21名无辜人员丧生；3月，新西兰克赖斯特彻奇市发生枪击事件，50人死亡；4月，斯里兰卡科伦坡发生数起针对平民的连环爆炸袭击，超过250人死亡……伤亡之惨重令世界震惊，恐怖主义的种种新变化也引各方关注。

当前，“伊斯兰国”虽遭遇重挫，但其余部正在向全球其他地区渗透，一些情报能力相对较弱或安保不足的地区成为他们下手的目标。美国历史学家约瑟夫·米卡莱夫撰文指出，“伊斯兰国”已渗透到泰国、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家。英国国际战略研究所高级顾问约翰·雷恩发表文章说，当前受“伊斯兰国”影响的跨国恐袭活动更加隐蔽、分散，也更难以防范。

国际恐怖势力联合一些国家本土恐怖力量发起行动，已形成新的威胁。近年来，“伊斯兰国”早已在北非、西非等地开展招募，建立了一些分支机构；同时，该组织一直和全球各地的极端势力有着千丝万缕的联系，彼此勾结联动的破坏力不容低估。在中亚、非洲和东南亚，伊扎布特、博科圣地、索马里青年党、伊斯兰祈祷团、阿布沙耶夫等恐怖组织由于中东回流人员的加入而再次活跃。美国智库苏凡集团认为，“伊斯兰国”依托全球各地的分支和本土极端势力发起袭击，可能成为未来恐怖势力活动的一个鲜明特点。

恐怖组织利用新媒体等手段加大宣传攻势，极端思想全球扩散的力度不可小觑。据法国《费加罗报》报道，虽然“伊斯兰国”如今在叙利亚和伊拉克制作的视频节目减少，但其在其他地方的分支机构制作发布的视频数量却在增多。近年来多个反恐案例还显示，恐怖势力对利用“暗网”、社交媒体等渠道宣传极端思想已经轻车熟路。在今年3月新西兰克赖斯特彻奇市发生的枪击事件中，犯罪嫌疑人通过社交媒体直播了行凶场景，促使各国加紧思考如何管控网络空间、特别是社交媒体上的恐怖主义信息。

国际反恐专家认为，国际社会已在跨国合作打击恐怖主义方面做了不少努力，签署了多项反恐合作文件，然而新的反恐态势下，亟须更加深入高效的国际协同行动。针对网络恐怖主义采取有力行动，已成为国际反恐新共识。不久前，二十国集团大阪峰会发表声明指出，不能允许网络平台被用于支持恐怖主义和暴力极端主义，要求网络平台进一步增强履行其职责的意识。

恐怖思想传播、恐怖主义肆虐的背后往往存在经济和社会沉疴，诸如经济发展落后、边缘群体对现实不满、不同族群对立等等。外来的军事干涉、强行更迭政权等行动造成一些地区和国家局势动荡，也成为恐怖主义的温床。

事实一再证明，仅靠军事打击防不住恐怖主义，铲除恐怖主义滋生的土壤，让极端分子“不想恐”，才是医治恐怖主义毒瘤之根本。共同发展，族群融合，文明互尊，方能点燃更多人心中的和平之光，从根本上驱散恐怖主义的暗影。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)