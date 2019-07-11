巴基斯坦火车相撞造成至少13人死亡

新华社伊斯兰堡7月11日电（记者刘天）据巴基斯坦媒体11日报道，一列客运列车当天上午在该国东部城市拉希姆亚尔汗与一列货运列车相撞，已造成至少13人死亡、超过70人受伤。
报道说，从巴东部城市拉合尔始发的这列客运列车在拉希姆亚尔汗的沃勒尔车站附近撞上了一列停着的货运列车。事故造成客运列车多节车厢脱轨。
目前，当地警察和救援人员已抵达现场进行营救。部分伤员已被送至医院接受治疗。医院方面消息说，由于部分伤员伤势严重，事故造成的死亡人数可能还会上升。
巴基斯坦总理伊姆兰·汗在其社交媒体账号上说，已指示铁道部采取紧急措施应对铁路基础设施因长久失修而产生的问题。
巴基斯坦火车相撞事故时有发生。6月20日，一列从巴南部港口城市卡拉奇开往拉合尔的客运列车在行驶至海得拉巴市附近时与一列货运列车相撞，造成3人死亡、多人受伤。
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