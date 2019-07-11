俄改进“凯门鳄”大型登陆舰设计数据

新华社圣彼得堡7月10日电（记者鲁金博）俄罗斯涅瓦设计局10日在圣彼得堡举行的第九届国际海事防务展上介绍了改进后的“凯门鳄”大型登陆舰设计数据。
当天展示的数据显示，改进后的“凯门鳄”满载排水量为8000吨，舰长150米，自持力达120天。相比之下，2017年涅瓦设计局在第八届国际海事防务展时展示的“凯门鳄”相关模型数据为：满载排水量6600吨，舰长120米，自持力30天。
据介绍，改进后的“凯门鳄”登陆舰将能装载2架直升机，以及6至10艘突击艇等。登陆舰将配备综合自动作战控制系统、导航系统、综合防御电子对抗系统、三坐标探测雷达，预计还将配备76毫米口径通用火炮、两组防空高射炮等。
俄罗斯于10日至14日在圣彼得堡举办第九届国际海事防务展，旨在展示并销售俄罗斯生产的武器。
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