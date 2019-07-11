叙利亚谴责土军在阿夫林地区非法挖掘古迹

新华社大马士革7月10日电 叙利亚文物和博物馆总局10日发表声明，谴责土耳其军队在叙北部阿夫林地区非法挖掘和破坏古迹，呼吁国际社会制止这一行为。

声明指出，土军及其支持的武装组织非法挖掘阿夫林地区有着数千年历史的珍贵文物和考古发现，致使古迹遭到破坏。相关照片显示，在这些挖掘活动中发现公元前一千年至古罗马时期罕见的石像和雕塑。

声明指出，目前阿夫林地区在叙利亚遗产名录中登记的大部分考古遗址遭土军非法占领。叙文物部门恳请国际组织、法律界和学界人士尽快介入，制止土军侵占和破坏古迹的行为。

阿夫林位于叙利亚北部阿勒颇省，考古资源丰富。去年1月20日，土耳其对阿夫林地区发起代号为“橄榄枝”的军事行动，打击当地库尔德武装“人民保护部队”。同年3月24日，土耳其军方宣布完全控制阿夫林地区。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)