澳学者：澳大利亚对华关系不应盲目跟随美国

人民网悉尼7月11日电 近日，悉尼科技大学澳中关系研究院举行研讨会，就澳大利亚如何处理与中美两国关系展开讨论。主讲人、该校社会与政治科学专业高级讲师陈丽霞（Lai-Ha Chan）博士表示，澳大利亚应根据实际发展情况权衡利弊，选择对冲战略来处理与中美两国的关系，而不应盲目跟随美国。

活动由悉尼科技大学澳中关系研究院执行院长罗震（James Laurenceson）教授主持。据了解，陈丽霞主要从事国际关系研究工作，目前正在研究在“一带一路”背景下，中国经济发展战略和基础设施投资以及对印度-太平洋区域的影响。会上，她就自己发表的题为《澳大利亚与中美两国关系的“第三种选择”：澳在印度-太平洋地区的战略对冲》报告，和与会学者分享自己对澳大利亚外交策略的看法。

陈丽霞指出，一方面澳大利亚与中国有紧密的经贸联系，但澳大利亚人对中国是“友”是“敌”一直持有争论；另一方面，美国是澳大利亚的国家安全战略盟友。有人提出，澳大利亚应该在中美两国中选择一边站队。陈丽霞称，基于实际发展情况，澳大利亚应采取一种对冲战略，与中美两国均保持良好的双边关系，确保国家安全和经济稳定发展，而不是在两国中间做取舍。2019年5月，澳大利亚总理斯科特·莫里森提公开表示，对澳大利亚而言，中国是“客户”，美国是“朋友”，澳大利亚不需要在两个国家间进行选择。陈丽霞认为，与单一选择站在中国或美国一边的外交政策相比，对冲战略的最重要意义是降低澳大利亚未来发展的风险并促进国家的社会经济进步。

报告称，美国政府的对华立场摇摆不定，澳大利亚不应盲目跟随。报告以华为禁令为例进一步阐述了这一观点。2018年8月，澳大利亚在没有任何明确证据证明华为公司植入后门和木马程序的情况下，拒绝华为公司参与澳大利亚5G网络建设，这一事件让中澳关系遇冷。在日前举行的G20峰会中，美国表示将放松对华为的限制行为。美国态度的转变让一直跟随它的澳大利亚陷入被动处境。对此，陈丽霞表示，澳大利亚应明确自身发展面临的挑战和风险，从而确定独立的外交政策。

陈丽霞补充道，澳大利亚应该像南亚国家学习如何处理与中国的关系。以新加坡为例，中国是新加坡最大的贸易伙伴之一，而新加坡没有与哪一个国家站队的困扰。除此之外，澳大利亚还应与印度-太平洋区域的其他国家保持良好的关系，因为他们同样是澳大利亚重要的战略伙伴。（郑宇婧）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)