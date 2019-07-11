新征程，中俄关系发展“实”在哪？

新华网北京7月11日电（李雪梅 黄思路）“当前的中俄关系处在历史最好时期。”在日前举行的“中俄新时代全面战略协作伙伴关系暨纪念中俄建交70周年”国际研讨会上，与会专家认为，近年来，中俄关系高水平持续健康发展，内生性动力不断显现，利益交融日益深化，两国对接合作对地区和世界经济发展产生重要影响。

7月6日，“中俄新时代全面战略协作伙伴关系暨纪念中俄建交70周年”国际研讨会在京举行。新华网 李雪梅 摄

今年是中俄建交70周年，不久前中俄两国元首共同签署的《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，开启了中俄关系发展的新征程。

中俄关系高水平持续健康发展

70年风雨兼程，中俄找到了符合两国利益、有利于促进世界和平和地区稳定的相处之道。俄罗斯科学院远东研究所副所长乌亚纳耶夫表示：“当前的中俄关系处在历史最好时期，彼此间的信任让我们能够开展密切合作。”

中俄双方坚定视彼此为本国外交优先方向。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志说：“领导人的个人友谊，包括两国在政治领域的互动，不断加强互信，是双边关系非常重要的基础，使中俄关系在发展方向上得到非常好的把握。”

2013年习近平就任国家主席后出访首站就是俄罗斯。自那时以来，中俄两国元首在双、多边场合会晤约30次，双方坚定支持对方维护本国核心利益，政治和战略互信更加坚实牢固。

“正是因为拥有高度的战略互信，中俄经贸在合作内容上比其他的经贸关系更多涉及国家安全领域和发展战略领域。”中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员徐坡岭说，“中俄两国在能源领域的高水平合作，充分体现了中俄关系背靠背、肩并肩的特点。这与某些西方大国动辄以‘国家安全’为由，对其他国家实行禁运、技术封锁，打压高技术企业形成鲜明对比。”

中俄关系内生性动力不断显现

中俄关系发展的动力变化，体现两国利益的交融深化。孙壮志表示，上世纪90年代，中俄关系发展主要仰赖两国政治关系的提升和国际社会的压力。近年来，中俄关系内生性动力不断显现，各领域合作得到全面提升，特别是从战略层面，双方的需求更多了。两国的合作是长期稳定的、可预期的。

习主席在中俄建交70周年纪念大会讲话中指出，新时代的中俄关系，要着力深化利益交融，拉紧共同利益纽带。联合声明中也提出推动两国务实合作全面提质升级，实现利益深度交融、互利共赢。

2018年，中俄经贸总额首次超过1000亿美元，增幅27.1%，增速在中国前10大贸易伙伴中位列第一。徐坡岭说：“这是一个了不起的成就，标志着两国经贸合作达到前所未有的新水平。”

与此同时，中俄两国在能源、航空航天、互联互通等领域的战略性大项目扎实推进，在农业、金融、科技、网络电商等新兴领域合作迅速发展。黑河公路桥、同江铁路桥、中蒙俄经济走廊……中俄两国在地方合作层面也逐步实现深度对接。

中俄对接合作树立互利共赢典范

中俄在联合声明中确认，双方将在推进“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接方面加强协调行动，并达成“一带一路”倡议同大欧亚伙伴关系可以并行不悖、协调发展的共识。

中国社会科学院中国边疆研究所所长邢广程认为，“中俄两国互相支持对方具有战略意义的倡议，是两国关系稳步发展的重要原因。”

当前国际格局面临深刻调整，逆全球化思潮泛起，贸易保护主义、单边主义逆流涌动。“‘一带一路’倡议与大欧亚伙伴关系共建，不仅是互利双赢、共同发展、确保各自民生的战略，其发展与合作也将对地缘政治和经济作出特殊贡献。”中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李勇慧说。

中俄对接合作助力互联互通，推动区域经济一体化进程，为区域经济合作树立了互利共赢的典范。在中国社会科学院大学国际关系学院院长李永全看来，中俄对接合作某种意义上是有效应对百年未有之大变局的“中俄方案”。

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