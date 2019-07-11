联合国特使说与叙政府就宪法委员会问题接近达成一致

新华社大马士革7月10日电（记者郑一晗）正在叙利亚访问的联合国秘书长叙利亚问题特使吉尔·彼得森10日说，他与叙利亚政府就宪法委员会等问题进行的讨论取得切实进展，已接近达成一致。

彼得森当天在与叙副总理兼外长穆阿利姆会谈后对媒体说，双方进行了“非常积极和建设性的讨论”，讨论取得了“切实进展”。“在组建宪法委员会、开启更广泛的政治进程方面，我们已经十分接近达成一致。”

彼得森表示，会谈双方都希望伊德利卜地区能够恢复稳定，并希望俄罗斯和土耳其达成的伊德利卜非军事区协议得到落实。

另据叙利亚通讯社报道，彼得森和穆阿利姆在会谈中就宪法委员会组建及其工作机制、方法等进行了探讨，双方一致认为宪法事务是叙利亚主权事务，只有叙利亚人民有权主导叙宪法相关事务，外部无权干涉。

彼得森9日抵达大马士革，对叙利亚展开为期3天的访问。彼得森在抵达时表示，此行他与叙政府除讨论宪法委员会、伊德利卜局势等问题外，还将讨论被扣押、绑架和失踪人员问题。

2018年1月在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立叙利亚宪法委员会，这成为叙利亚政治进程的重要一步。美国、英国、沙特阿拉伯等国外长同年9月发表联合声明，要求联合国秘书长叙利亚问题特使办公室尽快召集成立一个“可信、全面的”叙利亚宪法委员会，为叙利亚起草新宪法，为叙在联合国监督下举行自由、公正的选举奠定基础。

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