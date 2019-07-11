俄总统新闻秘书说讨论恢复俄格航班为时尚早

新华社莫斯科7月10日电 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫10日说，目前讨论恢复俄罗斯与格鲁吉亚间的民航班机为时尚早。

俄媒体10日援引佩斯科夫的话报道说，俄罗斯暂停与格鲁吉亚间的民航班机是被迫采取的措施。考虑到当前格鲁吉亚社会的反俄情绪，允许大量俄罗斯游客前往格鲁吉亚仍有很大风险。俄方将持续关注格鲁吉亚局势，若有迹象显示当地局势恢复正常，俄方将进行研究并做出决定，不过目前讨论这一话题为时尚早。

6月20日，俄国家杜马（议会下院）议员加夫里洛夫在出席格鲁吉亚议会一场活动时，坐在格议长席位上发表讲话，引发格反对党和当地部分民众抗议。俄总统普京6月21日下令，自7月8日起暂时禁止俄航空公司的客运班机飞往格鲁吉亚。6月22日，俄交通部宣布，自7月8日起暂时禁止格航空公司民航班机入境。

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