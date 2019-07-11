英首相候选人激辩“脱欧” 议会防混乱“脱欧”

竞逐英国执政党保守党党首暨下任首相的两名候选人、前任外交大臣鲍里斯·约翰逊和现任外交大臣杰里米·亨特9日参加唯一一场电视直播辩论，就谁更有可能打破僵局、带领英国脱离欧洲联盟激烈交锋。

当天早些时候，试图阻挠政府让议会休会的一项修正案以一票优势在议会下院通过，为保守党政府谋求“无协议脱欧”增添难度。

【候选人唇枪舌剑】

英国独立电视公司直播辩论，时长大约1小时，现场观众大约200人。

英国广播公司报道，两名候选人作开场陈述后，亨特率先就“脱欧”事宜发起攻击，假设对手胜选但无法兑现10月31日如期“脱欧”承诺，追问约翰逊是否会辞去首相职务。

约翰逊拒绝正面回答。亨特指认对手无法向选民开诚布公，“出任首相不仅要告诉大家他们想听的，也要说他们需要听的”。

约翰逊不示弱，就亨特支持有限延期“脱欧”攻击这名对手，说欧盟不会严肃对待“虚构的最后期限”，“我想知道对手愿意延迟多少天”。

尽管两人都不排除“无协议脱欧”选项，亨特指认约翰逊“兜售乐观”、试图“最小化‘无协议脱欧’风险”，“鲍里斯从来不回答问题，我们完全不知道他的首相任期会是什么样”。

约翰逊反驳，说英国以往“充斥失败主义情绪”，大家更应期待脱离欧盟后的光明未来。

主持人建议约翰逊和亨特说出对手优点，但事与愿违。约翰逊说，最敬佩亨特“转变观念的能力”，暗讽对手先支持“留欧”、后变卦。

亨特回嘲，说如果向约翰逊提问，他总能逗人发笑，同时让人忘了想问什么。

【议会防混乱脱欧】

英国全国大约16万保守党成员已经开始邮寄选票，从约翰逊和亨特中选定一人出任新党首和新首相。结果定于本月23日揭晓。

英国舆观调查公司上周末发布民意调查，大约74%的保守党成员支持约翰逊。

按照路透社的说法，约翰逊团队部分成员认定，鉴于约翰逊领先优势“几乎无懈可击”，除非他犯下重大错误，否则相位十拿九稳。而从9日现场观众的掌声和笑声看，约翰逊没有犯错。

两人的“脱欧”策略另外一个不同点在于，为避免“脱欧”乃至“无协议脱欧”受到干预，是否会让议会休会。亨特说不会诉诸这一手段，但约翰逊拒绝排除让议会休会的可能。

不过，看似胜券在握的约翰逊可能遭遇议会“阻击”。保守党籍“留欧”派议员多米尼克·格里夫发起的一项修正案9日早些时候以294票赞成、293票反对的微弱优势在议会下院通过。

修正案要求政府定期向议会报告北爱尔兰地区局势，间接为政府今年晚些时候强行中止议会会期增添难度，为保守党籍新首相推进“无协议脱欧”增添不确定性。

尽管格里夫提出的其他修正案遭否决或根本没有能诉诸表决，但反对“无协议脱欧”的议员认为，只要议会照常运转，总能找到阻止英国混乱“脱欧”的方法。（海洋）（新华社专特稿）

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