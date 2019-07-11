委内瑞拉政府和反对派第三次对话开启 双方看法不同

委内瑞拉政府和反对派代表8日开始在加勒比海国家巴巴多斯对话，为化解政治危机寻找解决方案。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗说，他乐观看待这场对话；反对派要员、全国代表大会主席胡安·瓜伊多担心仅凭对话一种机制难以化解危机。

【马杜罗看好】

经挪威斡旋，委内瑞拉政府和反对派代表8日在巴巴多斯举行第三轮对话。

马杜罗当天发表电视讲话：“我非常乐观……他们今天谈了5个小时。我认为，大家一步步推进，保持战略耐心，最终会找到和平路线。”

法新社9日援引马杜罗的话报道，双方代表讨论了涉及委内瑞拉经济、政治、文化和社会领域的6项议题。“如果大家善意对话，没有美国干预，我肯定，我们将达成协议。”

委内瑞拉政府和反对派5月以来在挪威举行两轮对话，没有就化解政治危机达成协议。政府一方认定继续对话是“为了委内瑞拉和平”。

【瓜伊多谨慎】

委内瑞拉政府和反对派代表在巴巴多斯对话同一天，瓜伊多在委内瑞拉首都加拉加斯会晤欧洲联盟官员恩里克·伊格莱西亚斯，后者是欧盟委员会外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼的委内瑞拉问题特别顾问。

西班牙埃菲通讯社9日报道，瓜伊多在与伊格莱西亚斯闭门会谈后告诉媒体记者，他认为仅凭对话这一种方式难以化解危机，需要委内瑞拉国内外继续向马杜罗政府施加压力。

对与政府继续对话，反对派内部向来看法不一。一些反对派人士指认这类谈判是政府拖延时间的战术。

但在委内瑞拉议会副主席恩里克·马克斯看来，对话是最好的解决办法，“诉诸暴力……只会损害政府的管理效率，对新政府也一样”。

马杜罗去年5月赢得连任，今年1月就职。瓜伊多不予承认，1月23日宣布就任“临时总统”。为逼迫马杜罗下台，美国不断以经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。瓜伊多7日说，反对派的最终目标是确保重新选举总统。（杜鹃）（新华社专特稿）

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