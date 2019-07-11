欧洲三国呼吁紧急开会讨论伊朗问题 美继续“招兵买马”

英国、法国、德国以及欧洲联盟9日发布联合声明，呼吁伊朗核问题全面协议签署方举行紧急会议，讨论伊朗放弃遵守协议条款。

伊朗认定，美国不遵守协议在先，所采取措施符合协议条款。

【急开会】

欧洲三国外交部长与欧盟委员会外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼发布声明，“违规事项必须在协议框架内处置，应当紧急召开联合委员会会议”。

联委会由莫盖里尼牵头，协议各方参与，监督协议执行并处理相关事务。

欧洲国家代表说：“伊朗已经申明愿意留在协议框架内，必须言行一致，取消那些（放弃遵守协议的）活动，立刻完全恢复遵守协议规定。”

路透社以不愿公开姓名的欧盟外交官为消息源报道，欧洲方面没有启动协议附带的争端解决机制。如果这一调节机制失败，将招致联合国恢复先前对伊朗施行的全部制裁措施。

美国去年退出2015年签署的伊核协议，协议签署方当前除伊朗外，还有英国、法国、德国、俄罗斯和中国。

【无计施】

欧洲强烈反对美国政府退出伊核协议，但难以说服美方，转而敦促伊朗“吃哑巴亏”：即便遭受美国单边制裁，伊朗也要严格遵守协议。

伊朗已经突破协议规定浓缩铀最高储量和丰度的上限，警告60天后进一步放弃遵守协议条款，包括重新启动先前拆解的离心机、大幅提高浓缩铀丰度。

美国总统唐纳德·特朗普的强硬做法获得多个海湾产油阿拉伯国家支持，而这些国家长期视伊朗为对手。伊朗另一敌对方以色列多次呼吁欧盟制裁伊朗。

美伊两国的紧张关系差点“走火”。伊朗6月击落一架美国无人驾驶飞机，指认美方侵入伊朗领空。美国坚持无人机在公海空域飞行，特朗普最后一刻取消报复性军事打击；波斯湾多艘油轮遭袭击，美国指认伊朗并试图以此“做文章”，伊朗坚决否认。

伊朗伊斯兰革命卫队高级指挥官侯赛因·内扎特9日警告，美国在海湾的基地和美国航空母舰都在伊朗导弹射程范围内，“美国人非常清楚与伊朗军事对抗的后果”。

【拉盟友】

欧盟紧锣密鼓外交斡旋，美国继续招兵买马，以航行安全为由，拉拢他国构建封锁伊朗的军事同盟。

美军参谋长联会议主席约瑟夫·邓福德9日与代理国防部长马克·埃斯珀和国务卿迈克·蓬佩奥会面后明确告诉媒体记者：“我们正与一些国家接触，看看是否能够组建联盟。”

他说，美方今后数周会确认哪些国家有意加入、出人出装备，在霍尔木兹海峡和曼德海峡执行巡逻和护航任务。

美方先前派出航空母舰和轰炸机进驻这一地区。依照美方计划，美国负责提供指挥船、牵头搜集情报，其他国家派遣船只在相关海域巡逻、为各自国家商船护航。

美方先前公开讨论在霍尔木兹海峡的行动设想，但第一次提及也门和吉布提之间、连接红海和亚丁湾的曼德海峡。

按照邓福德的说法，依据自愿加入国家的数量，美方倡议的联合行动规模可大可小，“如果响应者少，我们搞小型行动，如果愿意参加的国家多，我们再扩大”。（田野）（新华社专特稿）

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