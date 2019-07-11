俄罗斯外长：愿意就伊核问题出席部长级会议

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫9日说，只要条件成熟，俄罗斯将做好出席伊朗核问题六国部长级会议的准备。他同时呼吁各方继续履行伊朗核问题全面协议，避免紧张态势升级。

俄罗斯卫星通讯社援引拉夫罗夫的话报道，俄方无意看到伊核问题引发的紧张态势升级，期望伊朗方面保持克制。至于外界呼吁举行伊核问题六国部长级会议的呼声，“我们会为此做好准备”。

他说：“不过，可以理解的是，这类会议应在达成特定共识以后举行，但现在看来并不（具备这一条件）。”

伊朗与作为伊核问题六国的美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国2015年达成协议，换取联合国解除制裁。美国去年5月宣布单方面退出伊核协议，重新启动并追加一系列对伊朗制裁。

作为回应，伊朗今年5月宣布中止履行伊核协议部分条款，本月8日宣布突破协议关于3.67%浓缩铀生产丰度的限制。

就美国针对伊朗施加的制裁，俄罗斯常驻欧洲联盟代表弗拉基米尔·奇若夫接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，俄罗斯将继续与伊朗的贸易往来，不受美国制裁影响。

被问及俄罗斯会否采用类似“贸易往来支持工具”的手段用于与伊朗贸易，奇若夫回答：“我们为什么需要（这一工具）？我们已经在（与伊朗）贸易并将不理睬美国制裁，继续贸易。”

英、法、德今年初宣布为与伊朗贸易而建立“贸易往来支持工具”结算机制，在美国主导的全球金融体系以外运行支付等操作，以帮助欧洲企业绕过美国单方面制裁，继续与伊朗贸易，但这一机制迄今没有实际运行。

美联社报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙的高级外交顾问埃马纽埃尔·博内9日启程，前往伊朗首都德黑兰，与伊方磋商。

博内将在德黑兰停留两天。伊朗总统哈桑·鲁哈尼与马克龙上周末达成共识，以本月15日为限，力争打破僵局，恢复各方对话，以挽救伊核协议。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)