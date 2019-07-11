《嘿，是我》剧照

（中国演出行业协会提供）

《浮生六记》剧照

（中国演出行业协会提供）

阿维尼翁见证了中法戏剧家的交流和中法文化对话的不断深入，中国元素已经成为阿维尼翁戏剧节重要的组成部分。

——阿维尼翁市市长希西莉·艾尔

作为国际戏剧界重要戏剧节之一的阿维尼翁戏剧节，7月4日在法国阿维尼翁拉开帷幕。在接下来的一个月里，10余万来自世界各地的戏剧爱好者与游客将参与到这一世界剧坛盛事，有机会欣赏到2000余场精彩的戏剧演出。

今年，有10余个中国剧目在阿维尼翁的戏剧舞台上精彩上演。其中孟京辉导演的《茶馆》受邀进入戏剧节核心板块IN单元演出。这是中国当代戏剧首次进入IN单元，是中法戏剧交流的一个重要成果。与此同时，《茶馆》也作为特别剧目进入在阿维尼翁举办的“聚焦中国”展演活动。

阿维尼翁戏剧节“聚焦中国”是中国演出行业协会受中国文化和旅游部委托举办的主题活动，旨在通过中国优秀戏剧剧目的集中展演，加强中法两国在戏剧领域的交流与合作，更好地借助国际高水平艺术节平台，集中展示中国当代优秀表演艺术，积极推动中华文化走出去，助力中国文化产品走向国际市场。

今年，共有5部形式不同、风格各异的剧目入选“聚焦中国”展演。包括孟京辉戏剧工作室的《茶馆》和面向全国范围内征集、遴选出的4个优秀剧目：三拓旗剧团的肢体剧《水生》，以改编《聊斋志异》中的故事，反映现实生活中的悲喜、情义和善恶；江苏省苏州昆剧院排演的昆曲《浮生六记》，以传统戏曲形式展现经典散文中雅致的苏式生活方式；上海音乐厅出品的音乐舞蹈剧《水腔》，以湘西苗歌歌调把中国西南少数民族传统仪式带入当代；北京青年戏剧工作者协会选送的话剧《嘿，是我》，以一个“莫比乌斯环”式的故事，探讨命运中创造与被创造的关系。

“希望更多的观众和媒体朋友能通过这5部新创中国舞台艺术作品，加深对中国当代戏剧和当代中国的了解。”中国文化和旅游部国际交流与合作局副局长郑浩在“聚焦中国”的开幕式上表示。

阿维尼翁戏剧节是欧洲乃至世界知名的戏剧节之一，是展示各国戏剧艺术的重要窗口，也是各国戏剧工作者开展交流的重要平台。在中国文化和旅游部支持下，中国戏剧团组自2011年起连续8年参加阿维尼翁戏剧节，累计演出当代戏剧作品27部，演出场次1000余场。在阿维尼翁市政府和阿维尼翁戏剧节的支持下，大量中国戏剧作品在阿维尼翁展示，有效促进了中法戏剧交流与合作。

“多年以来，阿维尼翁见证了中法戏剧家的交流和中法文化对话的不断深入，中国元素已经成为阿维尼翁戏剧节重要的组成部分，中国文化已为更多的当地人了解和喜爱。”阿维尼翁市市长希西莉·艾尔说。她期待未来能以“聚焦中国”活动为平台，继续加强与中国的文化交流与合作。

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)