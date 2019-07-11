台当局向美军购是“引火烧身”

新华社台北7月10日电 （记者何自力、石龙洪）美国国务院日前批准向台湾出售总价值约22亿美元的武器装备。台湾舆论认为，这是“糟蹋了民脂民膏”，“台湾恐引火烧身”。
《联合报》发表文章指出，民进党当局如果漠视现实，以政治口号与一己好恶，来取代冷静客观的战略评估，甚至借着对内煽动敌意来换取选票利益，则更是暴虎冯河，不仅自身不知死所，还恐将拖累全体民众一起陪葬。
中国统一联盟主席纪欣说，台湾没多少人有兴趣知道买的是什么，也没有人相信多买了几样军备，台湾自我防备的能力就能加强，但确实有不少人被台湾当局刻意误导，认为“只要台湾继续支付保护费，美国就不会放弃保卫台湾”。
台湾竞争力论坛学会执行长谢明辉说，众所周知，美国战车性价比不高，但卖价超高，个中原因乃借销售武器之名，行收“保护费”之实。特朗普和蔡英文“一个愿打，一个愿挨”，台湾无辜民众真是无奈。
谢明辉说，蔡英文要向美军购，缴交保护费，就能买得台湾安全？现实是残酷的，恐适得其反。蔡英文此次军购案，台湾恐引火烧身。两岸靠和平，舍此不为，一切“安全作为”均徒劳无功。
台湾中国文化大学教授庞建国认为，蔡英文要借由军购来挑起台湾社会的“恐中”、“反中”氛围，美国则想借由军售来表达对蔡英文某种程度的支持，也增加牵制中国大陆的筹码。但这些做法改变不了两岸消长的大局，也挡不住两岸融合发展的力道。
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