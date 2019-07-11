美又对台军售是明知故犯！（望海楼）

近日，美国务院批准向台湾出售总值约22亿美元的武器装备。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已就此向美方提出严正交涉，敦促美方立即撤销对台军售计划。

对台军售一直是干扰中美关系正常发展的一大痼疾。本届美国政府上台以来，更为倚重“台湾牌”的对华牵制作用，将对台军售作为重要抓手。特朗普政府改变了奥巴马政府时期“包裹式”军售方式，恢复到小布什政府时期化整为零的形式，目前已4次对台军售，企图实现对台军售常态化。

更值得注意的是，美以一系列立法形式推动对台军售和美台军事合作。《2018财年国防授权法案》提出，根据台湾需要定期移转让台湾维持足够自卫能力所需的防御装备与服务，邀请台湾参与“红旗”军演等“国会意见”。《亚洲再保证倡议法》写入了鼓励定期对台军售。《台湾保证法》则支持台湾作为美国印太战略的重要部分，要求美国政府将对台军售常态化，进而把台湾绑上美国印太战略的战车。

此次对台军售反映了“台独”势力妄图借此“挟洋自重”。针对美对台军售，台“总统府”发言人发表声明称，对美政府表示真诚感谢，台将加速国防投资，继续深化与美等观点相近国家的防务关系。台“外交部”发表声明称，美此次对台军售将极大提升台防卫能力。事实上，长期以来，美国在售台武器方面惯于追求本国利益最大化，一直将台湾当作“冤大头”来对待。售台武器大都是退役或即将退役的“古董”，价格却贵得出奇。本届美国政府与美军工集团利益密切绑定，美总统热衷推动军售。对台军售显然是把台湾当做提款机，“保证”的不是蔡英文或民进党选情，而是美国军火生意的“长期订单”。然而，蔡英文当局仍屡屡对美军售表示“感谢”，“抱美国大腿”目的昭然若揭。

此次对台军售严重违背中美两国元首近期在大阪会晤上达成的重要共识。在大阪，习近平主席阐述了中国政府在台湾问题上的原则立场，特朗普则表示重视中方在台湾问题上的关切，美方继续奉行一个中国政策。这说明，美方其实很清楚中方的底线红线。中方也向美方表明，只有本着相互尊重、互利共赢的精神，两国才能够扩大合作、管控分歧。在此背景下，美国再推对台军售，是明知故犯，罪加一等。

此次对台军售还反映出美国内保守势力人为扩大对华矛盾分歧。此次美国务院批准对台军售后，美国务院发言人称，美对台军售旨在促进海峡两岸和整个地区的和平稳定，这未改变美“一个中国”政策，美声明完全符合“与台湾关系法”。这说明，美国其实很清楚台湾问题的敏感性和重要性。台湾问题曾是阻碍中美两国关系正常化的关键问题。在中美关系发展过程中，中国一直坚决反对美方在台湾问题上干涉中国内政，明确反对美对台军售。同时也能看出，美国国内对华强硬保守势力仍在不断推波助澜。近年来，美对华政策不断下滑过程中，台湾问题被不断利用，说明美国内对华认知出现问题，且矛盾分歧被人为扩大。

“一个中国”是国际社会压倒性共识，干涉别国内政的举动逆潮流而动。这个道理不但适用于对台军售，也是中美相处的基本原则。尤其在近期，元首会晤为中美摩擦按下了暂停键。美总统对中国释放善意，强调对中国没有敌意，希望两国关系越来越好。想要落实好两国元首重要共识，美方更须谨言慎行。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

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