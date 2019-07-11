欧盟高层换届艰难过关

据路透社报道，欧洲理事会当地时间7月2日晚宣布，提名德国女防长乌尔苏拉·冯德莱恩担任下届欧盟委员会主席，国际货币基金组织总裁法国人克里斯蒂娜·拉加德则获提名出任欧洲中央银行行长。

各方拉锯 利益角逐

美国《财富》杂志网站评论，这次欧盟机构领导职位继任人选的商定过程堪称是近年来最漫长的一次。根据日程，在6月20日至21日举行的欧盟峰会上原本应该完成欧盟新一届领导人选提名程序。但由于各方意见难以统一，会议无果而终。

在经过三次会晤和激烈的协商后，28个欧盟成员国领导人最终达成了人选决定。“完成了！”卢森堡首相贝特尔7月2日率先在推特上发文公布消息。除了冯德莱恩和拉加德外，会上还选举比利时首相夏尔·米歇尔担任下届欧洲理事会主席，提名西班牙外交大臣何塞普·博雷利·丰特列斯担任下任欧盟外交和安全政策高级代表。

中国人民大学欧盟“让·莫内讲席”教授、欧盟研究中心主任王义桅分析了此次欧盟高层换届艰难过关的原因：一方面，欧盟这些年来危机重重，有许多阻碍改革的困难和挑战；另一方面，自今年5月欧洲议会选举后，政党席位、利益、意识形态和信仰都呈分散化的态势。这些因素都造成了这次“马拉松”式博弈的产生。

德法妥协 女性掌权

“这就像是一部争夺权力的惊悚片。”比利时《标准报》评论说，德国和法国为欧盟最高领导人人选“你争我夺”。据美国有线电视新闻网报道，欧盟委员会主席和欧洲央行行长的人选都是由法国总统马克龙提议的。该提议最终得到欧洲理事会认可，很大程度上被视作德法两个大国之间妥协的结果。

人选公布后，德国《柏林晨邮报》称，“这是默克尔的胜利！”60岁的冯德莱恩是德国总理默克尔的亲密盟友，也是德国历史上首位女性国防部长。此前，冯德莱恩接受德国《时代周刊》采访时说，她的目标是一个更加一体化的欧洲。据路透社报道，另一名获得提名的女性拉加德也在2日表示，她为获得提名感到高兴。不少专家认为，拉加德在国际货币基金组织9年的工作经历足以让她成为欧洲央行行长的最佳人选之一。

王义桅认为，“这次结果相对还是比较理想的。冯德莱恩和拉加德都得到了德法两个大国政府的全力支持和领导人的信任，也都具备不错的能力和个人形象，这将是欧盟大有可为的时期。”

欧洲一体 考验重重

据英国广播公司报道，冯德莱恩想要顺利上任，还需要在7月15日或16日的投票中获得议会的绝对多数支持。如获通过，冯德莱恩将于11月1日正式就职，并与其他几位继任者一道在未来5年内执掌欧盟的核心决策机构。

冯德莱恩仍需证明自己在处理经济事务和其它问题上的能力。据德国电视一台最近的民调显示，仅约1/3的德国人赞同冯德莱恩担任新一届欧委会主席。对于拉加德的工作，《法兰克福汇报》则评论，欧洲央行行长是欧盟最重要的职位，她未来面临的最大任务是如何重振欧元区经济。

“欧盟亟需找寻到新的经济增长动能和增长点，”王义桅指出，未来如何在大国博弈中取得话语权，完成内部的整合和外部的提升，都是欧洲面临的挑战。

奥地利《新闻报》则担忧，目前的欧盟算是“法德轴心”。但如果两个国家“不同心”，欧盟未来就可能瘫痪。“在世界面临百年大变局的时候，欧盟想要维持原有影响力，难度正在加大。”王义桅分析称，“我们抱有期待，同时也应持谨慎的乐观。”

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