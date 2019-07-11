以正能量助推中美互利共赢

7月9日至10日在香港举行的“中美经贸关系：现状与前景”国际研讨会，邀请逾40位来自中国、美国以及亚太地区的政界人士、企业领袖、智库学者担任主讲嘉宾。与会者指出，中美关系是世界上最重要的双边关系之一，双方利益高度融合，合作领域广阔，双方的分歧终归要通过平等对话磋商加以解决。

主办方之一的中美交流基金会主席董建华对记者说，此次研讨会成果丰硕，与会嘉宾就中美经贸关系的健康、良性发展建言献策，并围绕G20峰会成果、投资环境、科技创新、宏观政策等一系列课题，进行了深入而坦率的交流。

贸易摩擦没有赢家

中美友好协会副会长周文重说，中美建交之初，每年双边贸易额不足25亿美元，人员往来只有几千人次。去年，中美货物贸易额高达6335亿美元，双方互为最大贸易国，两国人员往来增长至515万人次。事实表明，两国不仅应该也完全能够避免落入所谓冲突对抗的陷阱，实现相互促进、共同发展。

中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强表示，中美贸易合作是互利共赢的。2018年双边货物贸易额比上年增长8.5%，是2001年的7.87倍。中国进口大量美国机电产品、农产品，包括大量物美价廉的商品，给美国消费者带来实实在在的好处。美中贸委会指出，2015年中美贸易为每个美国家庭节省850美元。通用汽车、苹果公司、惠普公司等通过在华设厂生产，不仅在中国销售产品，向美国及世界多国销售产品，还获取了高额利润。因此，美方所称的中国对美3000亿美元的贸易顺差就是美国白白给了中国3000亿美元，是完全站不住脚的。

多位演讲者指出，两年多来的事实告诉世界，美国到处升级贸易摩擦、挥舞关税大棒，其结果是损人不利己。贸易摩擦没有赢家，不仅严重影响全球经济复苏，美国自身的经济也受到冲击。耶鲁大学管理学院高级研究员斯蒂芬·罗奇在接受记者采访时表示，美国政界以“对华存在贸易逆差”等问题向中国发难并一味指责，是不负责任且偏颇的做法，对解决美国本土经济的结构性问题毫无帮助。

业界期盼双赢协议

董建华向记者引述与会者的观点时说，中美在石油、天然气、农产品及消费品等众多领域具有互补性，合作是两国民众的共同期盼。

中国石油和化学工业联合会副会长傅向升表示，中国是全球最大能源消费国，石油和天然气进口量全球第一，加大油气领域的合作是减少美国贸易逆差的最佳选择。中美两国石化界都期盼尽快达成平等互利的协议。

中国食品土畜进出口商会拥有6000多家会员企业，会长曹德荣表示，中国进口农产品市场潜力巨大。美国大豆协会、谷物协会、坚果行业协会、豆类协会等与该商会交流时，均认为中国是美国农产品最重要的出口市场之一，而贸易摩擦对美国农业及相关产业造成了严重损害。他重申，贸易战中不会有真正的赢家，希望在美国农业领域蒙受更大损失之前，尽快停止破坏两国正常贸易的政策和行为。中美合则两利，斗则俱伤，中美双方业界期待两国通过平等协商达成互利共赢的协议。

共创新的沟通方式

谈到这次香港研讨会的成果，中国国际经济交流中心副理事长魏建国表示，与会嘉宾展开诚恳、直率的交流，涉及内容广泛、对话角度新颖，充满正能量。他说，在世界经济形势不明朗的情况下，中美应携手创造一个新的沟通方式，增强互信、做大“蛋糕”，带动经济整体发展。

美国共和党前参议员马克·柯克认为，中美经贸磋商的前景仍然是积极的，只要双方秉持务实合作的态度，切实解决彼此关切的问题，加强沟通对话，就能够为最终贸易协定的达成积攒能量，取得互利共赢的结果。

对于中国经济的未来发展，多位演讲者都强调了扩大开放的重要性。斯蒂芬·罗奇建议，中国应继续加强高水平的改革开放，促使经济增长由数量向质量转变。“这些变革可使中国自身更强大，更好地应对全球经济下行所带来的压力。”

中国财政部原副部长朱光耀强调，着眼未来，中国将在新时代下继续推进高水平改革开放，促使中国经济与世界经济更紧密地融合。香港中文大学高峰金融研究院理事会主席刘遵义说：“无论有没有贸易战，中国都应该继续开放。”他认为，中国对外开放的步伐正在扩大，中国企业也具备足够实力，不会惧怕竞争。

美国美中关系布什基金会主席尼尔·布什发表主题演讲时表示，良好的美中关系不仅为双方带来经济利益，更可推动世界持续向前发展，两国应怀着最大的诚意及善意携手合作，共同努力。

（本报香港7月10日电）

(责编：岳弘彬)