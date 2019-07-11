战乱持续，也门人道主义危机升级

近日，联合国秘书长儿童与武装冲突问题特别代表办公室发布了有关也门冲突中儿童处境的第二份报告。报告指出，在过去5年中，也门共发生了超过1.1万起严重侵害儿童的事件，有超过7500名儿童因空袭、炮击、地面战斗、地雷爆炸或自杀式袭击而死亡或残疾。

持续的战乱给也门造成了严重的人道主义危机。目前，也门的霍乱病例数量正在急剧上升。联合国数据显示，截至7月8日，也门已经发现46万例霍乱疑似病例，这一数字超过了2018年全年感染霍乱病例的数量。近期也门山洪暴发等一系列原因还加剧了霍乱疫情的蔓延。今年到目前为止，已有705人死于疑似霍乱，大大高于去年同期的75人。

近一段时间以来，虽然外部势力开始撤出，但也门冲突并未出现好转迹象。也门政府军7月9日说，胡塞武装当天向驻扎在也门南部达利阿省的政府军发动数次攻击，政府军成功击退胡塞武装，并打死20名胡塞武装人员。胡塞武装目前尚未对此作出回应。胡塞武装当天还呼吁由沙特领导的多国联军从也门“完全撤出”。

此前阿联酋已从也门撤出部分军队。阿联酋方面8日称，该国将减少其在也门的军事存在，将把“军事优先”的战略转变为“和平优先”。一位阿联酋官员对媒体表示，该国已经从也门南部港口亚丁和西部沿海地区撤出了一些部队，这是在联盟内部进行充分讨论后作出的决定。也门政府的一名军方官员也证实，阿联酋几天前已经将荷台达以南130公里处的军事基地移交给也门政府军，并从该地区撤走了部分重型武器。

阿联酋是沙特在也门组建多国联军的主要伙伴。有分析认为，阿联酋的撤军行为与其国内安全问题紧密相关，自今年5月以来，多艘油轮在海湾地区遭到袭击，美国与伊朗之间的紧张局势促使阿联酋减少在也门的军事存在，加强自身国内的部署，以备事态进一步升级。

自2014年9月起，也门政府军和胡塞武装之间矛盾持续升级。2015年3月，沙特等国为协助也门政府军打击胡塞武装，发起代号为“果断风暴”的军事行动，此后胡塞武装与也门政府军和多国联军的交火时有发生。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府与胡塞武装代表历史性地实现面对面谈判，就交换战俘、荷台达停火等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。

本月初，胡塞武装发言人叶海亚·萨里阿曾表示，如果沙特领导的多国联军继续对也门采取军事行动，胡塞武装将对沙特境内的目标发动更多攻击。他表示，过去两个月内，胡塞武装共对沙特3座机场内的军事目标发动了26次攻击。目前看来，也门冲突各方的军事行动并未停止，也门的和平之路依然任重道远。

（本报开罗7月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 17 版）

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