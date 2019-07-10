中国代表：中国反恐斗争有效遏制恐怖活动多发频发势头

新华社联合国7月9日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国代表马朝旭9日说，中国开展的反恐和去极端化斗争，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，最大限度保障了各族人民群众的生存权、发展权等基本权利。

当天，联合国安理会就国际恐怖主义与有组织犯罪关联问题举行公开辩论会。马朝旭发言说，中国是恐怖主义的受害者。面对恐怖主义、极端主义的现实威胁，中国采取果断措施，开展反恐和去极端化斗争。中国的反恐和去极端化斗争，是国际社会反恐斗争的重要组成部分，完全符合联合国打击恐怖主义、维护基本人权的宗旨和原则。

马朝旭说，中国严格落实联合国各项反恐决议，积极参与全球及区域反恐合作。中国是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》缔约国，通过立法、执法、司法等多重措施积极履行公约义务并推进相关国际合作。中国积极支持发展中国家反恐努力，将继续与各会员国、特别是发展中国家就反恐和打击跨国有组织犯罪问题开展多双边交流与合作，在力所能及范围内向有关国家提供物资和能力建设等援助，共同维护地区和世界的和平稳定。

马朝旭说，当前，恐怖组织与有组织犯罪合流并相互渗透，恐怖组织利用有组织犯罪活动进行融资，有组织犯罪集团极端化或从事恐怖活动，对国际和平与安全构成严重威胁。国际社会必须就此加强务实合作，交流情报信息，共享成功经验，采取一致行动。

马朝旭就此提出，第一，反恐应坚持统一标准，尊重会员国主体责任及联合国的中心协调作用。反恐行动应遵循《联合国宪章》宗旨和原则，尊重当事国主权、独立和领土完整。第二，反恐应加强国际及区域合作，形成合力，有效打击恐怖主义及有组织犯罪。国际社会应积极支持区域和次区域组织发挥重要作用，开展有效的区域合作。第三，反恐应有针对性地加强会员国能力建设，应对突出挑战。国际社会应切实帮助会员国尤其是发展中国家加强边防、海关、缉毒、司法等方面的能力建设。应根据国际法和有关联合国决议采取去极端化措施，加强预防并防止有组织犯罪团伙诉诸极端及恐怖手段。

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