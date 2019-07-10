美国务院称白宫尚未指示切断与英国驻美大使的联络

新华社华盛顿7月9日电（记者刘品然 刘晨）在美国总统特朗普8日称不会再与英国驻美国大使达罗克打交道后，美国务院9日表示尚未收到白宫方面任何相关指示。

美国国务院发言人奥尔塔格斯在9日的例行记者会上说，国务院并没有收到白宫方面关于要与达罗克切断联络的指示。她同时强调，国务院会遵循总统的指示，但在收到相关指示前，国务院会与所有被认可的使节保持联络。

奥尔塔格斯还说，美英之间特殊的战略关系经历了时间的考验，这种关系超越任何个人和任何一届政府，美方会继续维持这种关系。

特朗普当天早些时候在社交媒体推特上再次对达罗克实施言语攻击，称其“古怪”“愚蠢”。

英国媒体7日刊登多份达罗克发给英国政府的备忘录和电报，达罗克在其中称特朗普政府“运行不畅”“难以预测”“能力不足”。特朗普8日在社交媒体上说：“我不认识这位大使，但是，他在美国并未受到好评，我们不会再与他打交道了。”

美国《纽约时报》8日表示特朗普的推特几乎已经宣布达罗克为“不受欢迎的人”，并认为美英关系表面和谐，其实早已出现问题。

正在角逐英国下任首相的英国外交大臣亨特9日表示，如果他成为英国首相，达罗克会继续担任英国驻美大使，并强调英国驻美大使的人选由英国政府决定。英国首相特雷莎·梅的发言人8日说，尽管首相不认同达罗克对美国政府的尖锐批评，但仍“充分信任”达罗克，没有将他召回的计划。

英国外交部已宣布对泄密事件启动正式调查。

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