普京：不会做出导致俄格关系复杂化的决定

新华社莫斯科7月9日电（记者李奥）俄罗斯总统普京9日在俄城市叶卡捷琳堡表示，他不会做出任何导致俄罗斯与格鲁吉亚关系复杂化的决定。
俄罗斯《消息报》网站当天援引普京的话报道说，出于对格鲁吉亚人民的尊重，以及修复俄罗斯与格鲁吉亚关系的需要，他不会做出任何导致俄格关系复杂化的决定。
俄罗斯国家杜马（议会下院）当天早些时候发表声明，谴责格鲁吉亚近期出现的“反俄挑衅行为”，并建议俄政府考虑对格鲁吉亚采取特别经济制裁措施。
6月20日，俄国家杜马议员加夫里洛夫在出席格鲁吉亚议会一场活动时，坐在格议长席位上发表讲话，引发格反对党和当地部分民众抗议。普京6月21日下令，自7月8日起暂时禁止俄罗斯航空公司的客运班机飞往格鲁吉亚。6月22日，俄交通部宣布，自7月8日起暂时禁止格航空公司民航班机入境。
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