打“台湾牌”是一场危险游戏（望海楼）

据报道，美国最新批准了总计约22亿美元的对台军售案。美方这一行径，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，同时也向“台独”分裂势力发出严重错误信号，给台海和平稳定造成严重损害。

除了表达强烈不满和坚决反对，中方已就此向美方提出严正交涉。中方坚决反对美售台武器的立场是一贯的，也是坚定的。台湾是中国领土不可分割的一部分，事关中国核心利益。任何人都不要低估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、反对外来干涉的坚强意志和坚定决心。

对台军售是美国多年来一直在搞的小动作。从近处说，4月15日，美国国务院曾批准一项对台军售计划。5月7日，美国众议院又通过所谓“台湾保证法”，要求军售常态化。过了两个月，新的对台军售案又再次炮制出炉。往深里说，军售成了华盛顿某些人不断打“台湾牌”以遏制中国的惯用做法。除了美方自己赚军火钱，也给台当局和岛内某些政治势力壮胆打气。

可以想见民进党当局听闻消息后表达欣喜和感谢的急迫表情。正是自恃有外部力量支持，蔡英文和台当局搞“台独”小动作不断，更不断拉高挑衅大陆调门，极力渲染所谓大陆“军事威胁”。面对明年岛内“大选”，为保自身权位，抢抱美国大腿，甘当马前卒。问题是，把宝押在外国势力身上是靠不住的，挟洋自重，台当局必将自食恶果。

一方面，岛内民众对花冤枉钱找美国“凯子（傻子）军购”，早已诟病多时。有岛内人士讽刺台当局，所谓军购就是“帮美国清库存”，“浪费纳税人的钱”。另一方面，大陆有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋。台当局切莫幻想搞“以武拒统”，因为无论抱谁的大腿，在反分裂国家法和强大的人民军队面前，这一切都不过是螳臂当车。

通过对台军售案可以看到，美方“以台制华”与台当局挟洋自重各怀鬼胎、一唱一和，使本就复杂的台海局势更趋严峻。国防部新闻发言人吴谦大校曾霸气表示，台湾是中国的一部分，台湾的命运不容他人保证。说到底，美国的武器保不了台湾的安全，蔡英文和民进党靠挟洋自重、“联美抗中”也保不了他们的权位。而台湾当局充当外部势力干涉中国内政的棋子，罔顾岛内百姓安危福祉，不仅错判形势，更背离民心，难逃被唾弃的可悲下场。

中共十九大报告强调，绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去。美方必须认清对台军售的高度敏感性和严重危害性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，特别是“八·一七”公报规定，停止售台武器和美台军事联系，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美重要领域合作和台海和平稳定。纠正错误、信守承诺方为上策。切莫机关算尽，最终搬起石头砸自己的脚。

（作者为本报评论员）

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