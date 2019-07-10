亚太零售商大会9月在重庆举行

本报北京7月9日电 （邱海峰、潘瑾瑜）“第19届亚太零售商大会将于2019年9月5日至7日在重庆举办。”中国商业联合会会长姜明在日前举办的第19届亚太零售商大会暨国际消费品博览会新闻发布会上表示。

姜明表示，亚太零售商大会时隔14年后二度在华落地，印证了中国零售业的国际地位正日益凸显。2019年，中国社会消费品零售总额有望突破40万亿元。据悉，本届亚太零售商大会的主题是“新零售、新消费、新动能——合作与共享”，由主论坛和13个分论坛组成。目前已有近千名国内零售相关企业高管报名参会。国际方面，日本、韩国、马来西亚、泰国等国家和地区已有600多人报名参会。

亚太零售商大会是世界三大零售盛会之一，由亚太零售商协会联盟发起，该联盟成立于1989年，由亚太地区19个国家和地区颇具代表性的商业行业协会组成。本次会议主办单位为中国商业联合会和亚太零售商协会联盟。

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