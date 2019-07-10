第四届海外华文新媒体高峰论坛

图为第四届海外华文新媒体高峰论坛上，与会嘉宾发言。

谢 明摄

讲好大美丽江故事

丽江市委副书记、市长 郑 艺

大美丽江，新闻“富矿”。7月5日，人民日报海外版在头版头条刊发了一篇关于丽江的长文章，标题叫作《遇见一个新丽江》。文章从开放丽江、智慧丽江、文化丽江、绿色丽江等方面对丽江之美作了全面具体的介绍。

近年来，丽江在旅游升级、脱贫攻坚、产业培育、交通建设、工业发展等方面取得一些成绩。旅游方面，重拳出击整治市场秩序，着力重构诚信旅游生态，积极探索智能化智慧化管理。扶贫方面，玉龙县已甩掉了贫困帽子，永胜县、宁蒗县也将脱贫出列，一些少数民族贫困群众一步跨千年，生产生活条件发生翻天覆地的变化。交通方面，丽江边远而不闭塞，“铁公机”齐头并进，已形成三位一体的交通网络。产业方面，丽江围绕打好“绿色食品”“绿色能源”和“健康生活目的地”三张牌，产业培育迈出了稳健的步伐。工业方面，丽江在新型工业化上迈出了新步伐，丽江将成为全省乃至全国重要的清洁载能产业示范基地。

希望媒体朋友们多关心丽江、多关注丽江、多关爱丽江，共同讲好丽江多元文化的故事、生态文明的故事、民族团结的故事、社会和谐的故事、改革开放的故事、发展进步的故事，让大美丽江美上加美、声名远播。

在开放中相互成就

商务部国际贸易经济合作研究院教授 竺彩华

中国和世界的互动关系在相互开放的进程中不断调整和深化。过去，开放的世界推动了中国的发展。一方面开放的世界带来了资金、技术、管理经验乃至竞争意识等中国急需的要素。另一方面，开放的世界还为中国提供了市场。中国与世界的开放互动促成了中国巨大的发展成就。以中国为代表的广大新兴市场和发展中国家的整体崛起，给世界经济格局带来巨大变化。

中国努力维护现有国际秩序，在全球经济治理中展现了应有的责任担当，主要体现在三个方面。

一、中国国内市场开放为全球经济复苏贡献力量。中国坚定向世界其他国家开放市场，不断主动扩大进口。2018年中国进口额首次突破2万亿美元。

二、中国致力于制度型开放，为全球企业提供更多的机遇。中国正在建立更加开放的投资准入制度，加紧打造国际化、法治化营商环境制度，积极推动国际经贸规则改革，始终坚定支持自由贸易。

三、“一带一路”倡议为全球化提供了中国方案。“一带一路”倡议是“发展导向”的全球化，有利于推动全球化朝着更加开放、包容、普惠的方向发展。中国发展得益于开放，中国开放也必将造福世界。

中国商品海外受追捧

阿里巴巴集团速卖通总经理 王明强

阿里巴巴速卖通业务是阿里巴巴旗下的跨境电商业务，即让中国的商品跨境流通到其他国家，在海外重点国家和地区扩展商家。“一带一路”倡议和我们的业务息息相关。近年来，我们平台在“一带一路”相关国家的应用率提升了60%，与“一带一路”沿线国家的交易总额也提高了。如今，海外市场对中国商品需求依然很大。我认为，从现在到未来很长一段时间内，中国仍会是最受全球欢迎的商品来源地。

跨境电商未来的趋势如何？我认为主要有三个。一是中国制造在未来一段时间将继续领跑全球。最近几年，海外消费者认为中国的商品服务好、质量越来越好，这是对制造升级的反馈。中国的供应链不是短期能够被替代的，中国制造大有未来。二是要提高跨境出口电商平台对商家的吸引度。当平台上有大量商家的时候，用户在平台上才能有更多选择。三是必须进行生态的合并。一个平台覆盖全球200多个国家和地区，文化习俗不同，基础设施也有很大差异。要解决这些问题，要靠构建平台生态系统。

我们相信，只要把基础设施做好，依靠中国的能力，依靠海外的合作伙伴和华文媒体的共同助力，中国跨境电商业务发展一定会越来越好。

依靠网络打造城市品牌

人民网舆论与公共政策研究中心主任 祝华新

丽江把互联网做成一个渠道，在这个渠道上进行城市品牌重塑、地区形象推广，打造丽江新形象。此外，丽江通过主流媒体海外合作等传播形式，融入国际体系，讲好中国故事。丽江样本可供大家研究。

今天，中国有8.29亿网民，越来越多的中国人通过互联网和手机获取信息。数据显示，中国网民平均每天上网时间是读书时间的11倍，是读报时间的21倍。微信用户在手机上阅读文章，每年不知不觉就在手机上读了五六本书的体量。由于覆盖广，信息传播快，互联网给地区形象传播提供了便利。

丽江善抓机遇，乘势而上。丽江各级政府部门在微博、微信、抖音等平台开通账号，主动传播丽江声音。丽江加强和很多主流媒体和海外媒体的合作，借船出海，形成了海外传播的国际体系。丽江高度重视新技术的应用，借助短视频、音乐、动漫和直播等各种形式扩大传播力量。丽江着力打造智慧景区和数字小镇。丽江已经接入“一部手机游云南”，游客扫描二维码就可以获得导览信息。丽江古城的电子大屏实时显示游客大数据，流量统计分析平台则通过实时监控及时对人流量进行调控。近年来，丽江的品牌形象在公众心中正变得越来越亮丽。

紧跟全媒体发展趋势

德国开元网总裁 周鸿图

全媒体时代，海外华文媒体既面临着新机遇，也需应对新挑战。在大数据、人工智能、5G推动下，更多的媒体形态、传播技术不断出现。不同的媒体形态相互融合互补，能够更好地满足各个目标用户和具有不同媒体使用偏好的受众需求。我们需要在持续挖掘华文媒体独特优势的基础上，紧跟全媒体发展的最新趋势，顺势而行。

德国开元网做了不少新尝试，如加强培训采编人员、坚持做好用户分析、提高采编能力、建设媒体客户端矩阵、多元流量互导等。此外，我们高度重视合作与资源置换。很多中国国内媒体与海外华文媒体的合作日渐密切，双方共享新闻信息，开展新闻和其他方面的合作。海外网今天发布了全球海外华文新媒体资讯聚合平台“海客号”，欢迎各家华文媒体入驻平台。这对海外华文媒体来说，是一个很好的机会。

当前，中国的国际影响力不断提升，为海外华文媒体提供了更丰富的报道机会、新闻素材和商业机遇。我期待在本次论坛上，能听到媒体行业的新变化、新趋势，学到行业新知识、新思路；期待可以和全球华文媒体同行共同探讨，如何在全媒体时代让华文媒体发出更加响亮的声音。

紧密对接迎接智媒时代

北京大学国家战略传播研究院院长 程曼丽

什么是智媒？智媒是大数据、人工智能等新科技日益广泛地应用于信息采集、内容生成、新闻分发等生产环节而形成的新媒体生态。近年来，海外华文媒体纷纷利用新技术，提升自身影响力。但是由于种种原因，其发展并不平衡。

改革开放以来，中国大陆媒体曾借助海外华文媒体传播中国文化和声音。今天，海外华文媒体同样可以和中国大陆媒体进行紧密对接，借力实现跨越式发展。

海外华文媒体和中国大陆媒体对接主要有四个方面。一是技术对接。海外华文媒体要与大陆媒体建立更好的技术沟通机制，不断吸纳最新科技成果，进一步做大做强。二是平台对接。人民日报是最早建立中央厨房的媒体，是媒体融合的标杆。海外华文媒体可参考其平台运营模式，并积极进行业务对接。三是内容对接。这是海外华文媒体的传统。如今国际格局发生了新变化，华文媒体在其中可发挥更大作用。四是人才对接。智媒时代需要什么样的人才？海外华文媒体可以根据需要和中国大陆教育培训对接，进行人才储备，以满足智媒时代的需要。

海外华文媒体亟待转型

新欧洲集团董事长 陈 翔

媒体融合符合媒体发展的自身规律和技术创新的时代潮流，正在迅速地转化为现实。有远见的媒体，一定会把最新最好的技术运用到信息采集、生产、传播、反馈各环节，深度拓展传播领域，实现网络化、数字化的更新迭代，引领传播领域一场新的变革。

当今时代，内容、技术和渠道之间的界限日渐模糊，媒体之间的竞争已经不仅仅是内容层面的竞争，而是融合内容、渠道、营销和运营的系统层面的竞争。传统媒体转型不仅仅是形态的改变，更是媒体功能的重塑。传统媒体应逐渐摆脱过去采集、制作和发布内容的角色定位，实现向用户连接者、服务运营者的蜕变。

海外华文媒体的转型路径和发展方向离不开整个中国传媒业界在新时代转型发展的大背景和大格局。如今，华文媒体已经不约而同地向数字化、网络化和新媒体化转型。事实上，传统华文媒体的发展往往受到采编和发行成本高、传播覆盖面小等多重不利因素的限制，生存空间正在日渐萎缩，互联网技术为华文媒体摆脱困境、浴火重生提供了新的可能。

用技术提供优惠方案

乐活旅行网首席执行官 朱曙明

我是一名法国海归，揣着梦想，回国创立了乐活旅行网，进入在线旅游行业，重点业务是在线酒店预订。今年“五一”长假后，国内在线旅游行业投诉量大幅上升，大数据“杀熟”是其中最主要的问题之一。例如，在一些网站上，机票和酒店的价格会随着用户查询次数增加而逐渐提高，多次预订的老客户看到的价格会比新客户看到的高出一截。随着技术的发展，我们可以找到新的办法来降低被“杀熟”概率。

我认为，最有效的做法是提高各在线平台的价格透明度，解决信息不对称的问题。为此，我们将同一家酒店在不同平台的价格整合到同一页面，让用户同时掌握多方面信息，帮助用户决策。由于我们聚合了国内外数十家主流预订商，用户可以节省大量的搜寻时间。无论酒店价格高低，货比三家再预订是个聪明的办法。但如何解决价格持续监测的问题？我们在应用程序上设置“价格提醒”功能，用户只要收藏指定日期的酒店，价格监测功能就会启动，到达预期价位时提醒用户，方便用户订到时间合适、价格合理的酒店，不再为“杀熟”问题困扰。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 15 版）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)