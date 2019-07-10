法国奥尔良大学孔子学院揭牌

本报法国奥尔良7月9日电 （记者刘玲玲）法国奥尔良大学与中国中南大学合作建立的奥尔良大学孔子学院8日正式揭牌。中国驻法国使馆临时代办余劲松、法国中央—卢瓦尔河谷大区区长弗朗索瓦·博诺及来自中法各界的百余名代表参加了揭牌仪式。
余劲松在致辞中表示，今年是中法建交55周年，当前两国人文领域交流合作势头强劲。中南大学所在的湖南省和中央—卢瓦尔河谷大区缔结友好省区关系已近30年。创办奥尔良大学孔子学院将为中法友谊打开一扇新的窗口，为中法关系的持久深入发展提供更多后备人才。
博诺表示，奥尔良大学孔子学院将为更多法国学者、教师和学生学习中文、了解中国文化打开新的窗口，将进一步提升中央—卢瓦尔河谷大区的中文教学水平，为促进法中两国在文化和教育领域的合作与交流作出贡献。
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