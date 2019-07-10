斯里兰卡总统视察中企承建水库项目

据新华社科伦坡7月8日电 （记者唐璐、朱瑞卿）斯里兰卡总统西里塞纳8日上午在斯中部视察由中国电建承建的莫勒格哈坎达水库（M坝）和卡卢河大坝（K坝）项目，并向工程建设者颁发感谢状。
西里塞纳在颁奖仪式上表示，M坝和K坝项目是斯里兰卡的国家重点工程，中国建设者以高效率、高标准、高质量的工作顺利履约，为斯里兰卡农业灌溉、电力供应、经济发展作出了巨大贡献。随后，西里塞纳向参与M坝和K坝项目建设的两国突出贡献者颁发感谢状。
M坝是斯里兰卡规模最大的水利枢纽工程，蓄水能力5.7亿立方米，发电能力25兆瓦，从南到北贯穿整个斯里兰卡，意义和作用类似中国的“南水北调”工程。K坝项目为M坝发电调水，以保证其发电能力，并提高斯里兰卡中部的灌溉能力。
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