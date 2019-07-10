“希望更深入参与一带一路建设”

“我们将继续拓展与中国的合作，通过积极参与‘一带一路’建设，更加高效地推动德国乃至欧洲与中国的互联互通。”德国汉堡港口仓储和物流公司首席执行官安格拉·提兹哈特在接受本报记者采访时表示。

过去数十年间，提兹哈特多次访华，中国不断提高的对外开放水平让她印象深刻，中国在各领域所取得的发展成就也令她赞叹不已。“通过不断深化改革、扩大开放，中国不仅实现了自身的巨大发展，也为世界各国创造了广阔机遇。‘一带一路’建设就是强有力的例证。”提兹哈特说，“‘一带一路’契合沿线国家和地区的发展诉求，引起了包括德国等欧洲国家的极大兴趣，也获得了众多国家的支持和响应，‘一带一路’建设正焕发出勃勃生机。”

“我们与中国的合作从30多年前就开始了。”提兹哈特表示，虽然汉堡港口仓储和物流公司总部位于汉堡，但其子公司分布在欧洲多个国家，其货运业务在爱沙尼亚、意大利、乌克兰等欧洲国家处于领先地位，“我们希望更深入参与‘一带一路’建设，凭借自身优势，为推动德中、欧中共建‘一带一路’走向深入作出更多贡献”。

提兹哈特指出，汉堡港是海上丝绸之路的重要节点，也是中欧班列的重要枢纽。无论是在海上还是陆上，汉堡港口仓储和物流公司都已融入“一带一路”建设。“作为汉堡港最大的集装箱码头运营商，我们目前已与中国116个港口开通了直航线路；同时，每周往来于汉堡和中国之间的中欧班列超过230列，成为海运以外联系欧中的重要运输渠道。”

“相信‘一带一路’建设将进一步促进德中、欧中经贸关系发展，加强双方在基础设施建设等领域的合作。‘一带一路’沿线其他国家和地区也将从中受益，实现互利共赢。”提兹哈特表示，汉堡港口仓储和物流公司未来将与中国合作伙伴在共建港口以及货运物流等方面加强合作。例如，在港口发展方面，双方可以强化在自动化、环保物流、智能港口建设等领域的沟通与交流。

“‘一带一路’不是‘单行道’，而是双向合作，能够推动不同国家实现共同发展和繁荣。我们将一如既往地支持和参与‘一带一路’建设。”提兹哈特说。

（本报汉堡电）

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 03 版）

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