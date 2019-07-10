“以台制华”注定徒劳 “挟洋自重”没有出路（钟声）

美方7月8日宣布向台湾出售金额约为22.2亿美元的军事装备。此举严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，毒化中美两国两军关系发展氛围，严重破坏两岸关系和台海和平稳定。中方对此表示强烈不满和坚决反对！

台湾问题事关中国的主权和领土完整，涉及中国核心利益。中国政府一再申明，我们维护国家主权、领土完整的决心和意志坚定不移，我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系。这一立场是一贯的、明确的。

美国对台军售是几十年的老问题了。1982年中美共同发表的“八一七公报”，就是针对解决美国对台出售武器问题而签订的。30多年来，美方一再背弃承诺，违背该联合公报规定，近期更有愈演愈烈的趋势，充分暴露其借对台军售“以台制华”的图谋。

在当前两岸关系形势下，美国这种不负责任的行径，不但将向“台独”势力发出严重错误信号，加剧台海局势的紧张与复杂程度，也给中美关系带来更大的不确定性。作为当今世界最重要的双边关系之一，中美关系的健康稳定发展不仅符合两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的普遍期待。美方不应抱持侥幸心理，一意孤行在错误的道路上越走越远。

必须指出，美国对台军售不会改变两岸军力对比的现状。民进党当局为一党一己之私，置台湾民众利益和台湾前途命运于不顾，上任以来第四次向美国军购，制造两岸冲突、拉高两岸对立，甘当美国“以台制华”的棋子和筹码。且不说美国对台军售向来以卖价高著称，被台湾有识之士称为“凯子（闽南话，意为“傻子”）军购”，向美国买武器根本无法保证台湾安全。中国军队有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂行径。任何人都不要低估中国政府和人民的意志和决心。“挟洋自重”没有出路，只会自食恶果。

海峡两岸是休戚与共的命运共同体，两岸关系走近走好的大势是任何人都无法阻挡的。特别是大陆出台“31条惠台措施”以来，越来越多台湾同胞选择到大陆工作、生活、创业、就业。两岸关系好，台湾才会好，已成为绝大多数台湾人民共识。在两岸经济社会不断融合发展的大背景下，还以人民的血汗钱充当美国“制华”的棋子，必将遭到两岸同胞共同唾弃。

我们敦促美方认清形势，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 03 版）

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