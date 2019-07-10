中方坚决反对美国售台武器

本报北京7月9日电 中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪9日在会见俄罗斯国际事务委员会主席、前外长伊万诺夫时，就美国国务院批准向台湾出售总值约22.2亿美元的武器装备事表明中方坚决反对的严正立场。

杨洁篪说，台湾是中国领土不可分割的一部分。美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，损害中国主权和安全利益，严重危害台海地区和平稳定。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已就此向美方提出严正交涉。

杨洁篪强调，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整的决心和意志坚定不移。中方敦促美方充分认清美售台武器的严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即纠正错误，撤销对台售武计划，停止售台武器和美台军事联系，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 03 版）

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