构建更加公正合理、稳定有效的国际秩序

7月8日至9日，由清华大学主办、中国人民外交学会协办的第八届世界和平论坛在北京举行。1000余名中外嘉宾围绕“稳定国际秩序：共担、共治、共享”这一主题，就国际格局与国际秩序、地缘政治与大国关系、地区安全、多边主义与单边主义等话题进行深入讨论，提出建设性意见。与会嘉宾表示，多边主义日益成为国际社会的广泛共识，各国应携手应对挑战，共同构建更加公正合理、稳定有效的国际秩序。其中，中国担当、中国贡献等成为会场热词，中国为维护世界和平稳定作出的巨大贡献赢得与会人士的纷纷点赞。

“中国展现了一个负责任大国的担当”

中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。过去一年，中国一直坚定地与世界并肩前行，一直执着地与各国同心协力，直面变革与动荡的考验，培育和平与增长的力量，展现中国的大国责任与担当。

“作为世界第二大经济体、联合国安理会常任理事国，中国支持联合国安理会工作、派遣维和部队参与联合国维和行动，在维护世界和平方面发挥了十分积极的作用。”法国国际关系与战略研究所所长帕斯卡尔·博尼法斯表示，“随着中国在国际舞台上扮演的角色越来越重要，我们期待中国进一步推动世界和平与发展。”

面对逆全球化思潮上升、保护主义和单边主义蔓延的严峻挑战，习近平主席在二十国集团领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议、首届中国国际进口博览会等场合，有力发出了中国坚定捍卫多边主义和自由贸易的时代强音，主动引领全球治理体系变革方向。中国推动完善全球治理的新理念、新作为、新成效，赢得国际社会广泛赞誉。

欧洲理事会前主席范龙佩赞赏中国在国际事务中所发挥的积极作用。他表示，在经济全球化的今天，各国之间的关系日益密切。从治理移民问题到应对气候变化，再到新工业革命带来的挑战，都不可能依靠一国的力量解决，每个国家都应该在经济全球化过程中担负应有的责任。

欧亨尼奥·布雷戈拉特曾三次担任西班牙驻华大使。他表示，面对分歧，各国应该坐下来通过多边争端解决机制来协商，而不是动辄以制裁等单边手段相威胁，“我赞赏中国对这些国际议题所持的开放态度，中国展现了一个负责任大国的担当”。

“日益开放的中国将拉动世界经济发展”

论坛上，中国外交部副部长乐玉成讲述了这样一个故事：在马拉维北部的齐姆科贝尔村，近一个世纪以来，村民们一直是头顶水桶到一公里外的水源打水，是中国工人来到该村修建起崭新的水井。在地下水涌出井口的那一刻，村民们激动地说：“我们再也不用光着脚走山路了。”中国援建的马拉维600眼水井项目为当地6个地区15万人提供了清洁的饮用水。

习近平主席多次向世界庄严承诺，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。在不久前举行的二十国集团领导人大阪峰会上，习近平主席又宣布了一系列中国扩大对外开放新举措。与会嘉宾一致认为，一个更加开放的中国，将同世界形成更加积极的互动，也将为世界创造更多机遇，作出更大贡献。

“中国致力于高质量共建‘一带一路’，践行开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，不仅发展了自己也惠及了世界。”新加坡前总理吴作栋如是说。

布雷戈拉特表示，共建“一带一路”对世界经济发展无疑具有十分积极的意义，对包括欧洲在内的地区经济发展都将起到促进作用。

“日益开放的中国将拉动世界经济发展，世界各国都将从中获益。”印度国际经济关系研究委员会主任拉雅·卡图里亚表示，中国坚定推动构建开放型世界经济，反对保护主义，为处于阴霾中的世界经济注入了正能量。

“中国为世界发展提供了巨大机遇，‘一带一路’是一条繁荣之路。”巴基斯坦前外交国务秘书里亚兹·霍哈尔指出，在共建“一带一路”框架下，中巴经济走廊建设合作成果丰硕，有效促进了巴基斯坦基础设施联通、经济增长、民生改善。

“我们应当支持以规则为基础的多边主义”

“中国为构建新型国际关系、构建人类命运共同体作出了积极贡献。”德国外交关系委员会主席丹妮拉·施瓦策认为。

印尼前总统梅加瓦蒂认为，国家无论大小，都有在国际社会上发声和被倾听的权利。她赞同中国着力构建新型国际关系、构建人类命运共同体的举措，认为各国应该通过建设性对话，消除分歧与矛盾，共同维护世界和平。

范龙佩指出，保护主义不会保护经济也不会保护人民。“我们应当支持以规则为基础的多边主义，欧盟希望与各国在遵守世贸组织规则的基础上解决分歧，而不是通过贸易战的方式。”

事实上，面对前所未有的挑战，多边主义日益成为国际社会广泛共识。多边主义与习近平主席倡导的构建人类命运共同体内涵一致、理念相通，符合共商共建共享的全球治理观，有利于推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

“我坚定支持构建人类命运共同体理念。”日本前首相福田康夫认为，目前日中合作发展势头向好，二十国集团领导人大阪峰会上，日中两国领导人达成多项共识就是很好的例证。

俄罗斯联邦安全会议前秘书伊万诺夫也对此表示赞同。“部分西方国家选择性地利用国际法，采取双重标准，对国际秩序造成了严重损害。我们需要构建更加稳定的国际秩序。”

与会嘉宾期待，中国这艘巨轮继续乘风破浪、坚定笃行，为世界大变局注入更多稳定性、为国际秩序变革贡献更强正能量、为全球发展提供更大新动力。

《 人民日报 》（ 2019年07月10日 03 版）

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