原标题：专访：中国智慧引领阿中关系不断向前发展——访阿盟驻华代表处主任马哈茂德·阿明

新华社北京7月9日电专访：中国智慧引领阿中关系不断向前发展——访阿盟驻华代表处主任马哈茂德·阿明

新华社记者董亚雷

阿拉伯国家联盟（阿盟）驻华代表处主任马哈茂德·阿明日前在接受新华社记者专访时表示，中阿合作论坛成立以来，阿中关系在中国智慧引领下不断发展，成果惠及各个领域。

阿明说，中阿合作论坛成立是阿中关系的重要里程碑，15年来，在这一论坛框架下开展的多边合作在能源、卫生、技术转移、环境、投资、人文、新闻等领域得到全面提升。

阿明说，习近平主席在去年于北京举行的中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话对指导阿中合作发挥了重要引领作用。去年阿中共同在华举办了第四届“阿拉伯艺术节”和中阿合作论坛第四届文化部长会议，中阿电子图书馆门户网站正式上线发布。今年，中阿改革发展研究中心第六期和第七期阿拉伯国家官员研修班圆满结业，中阿文明对话暨去极端化圆桌会议将召开。他表示，阿中关系有很大发展，高层交往频繁，双方渴望借助自身战略和经济优势，不断深化合作，为人民带来福祉。

阿明指出，“一带一路”倡议具有包容性和创新性。他对这一倡议在改善互利合作方式、推动世界发展和繁荣、推动构建人类命运共同体等方面发挥的作用予以肯定。

他说，共建“一带一路”得到阿拉伯国家的热烈响应，多个阿拉伯国家积极调整发展战略与“一带一路”对接。

阿明指出，阿盟将继续完善合作与沟通，落实阿中发展战略和政策，推动阿拉伯国家发展战略与“一带一路”倡议对接。通过规划和落实基建、能源等大型项目，改善投资环境，设立双多边自由贸易区，深化金融合作，密切政府与民间往来，消除障碍，推动经济一体化，为建设“一带一路”提供良好环境，实现阿中互利共赢。

在新中国成立70周年之际，阿明表达了对中国的美好祝愿。他说，中国创造了举世瞩目的发展奇迹，世界各国有目共睹。中国成为世界第二大经济体是中国领导人长远眼光和智慧引领下的必然结果。

阿明说，当前国际形势复杂多变，阿拉伯国家面临诸多挑战，亟需找到符合各国国情的发展道路。他说，阿中双方有许多值得相互借鉴的地方，阿拉伯国家高度关注中国智慧，相信不久前举办的第二届 “一带一路”国际合作高峰论坛、2019年中国北京世界园艺博览会和亚洲文明对话大会，都为中国与各国特别是阿拉伯国家的未来合作注入强劲动力。

在阿明看来，中国和阿盟应在国际舞台上强化合作，共同应对挑战。他说，阿中都是多个国际和地区组织的成员，对国际和地区形势有相同的立场和看法，都支持通过对话和协商政治解决地区危机，遵守国际法和联合国宪章，尊重他国主权独立和领土完整，反对干涉他国内政，支持扩大发展中国家的声音。阿中支持联合国通过改革更好履行责任，在全球治理体系中发挥更大作用。

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