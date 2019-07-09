原标题：俄议长表示各国应制定统一的国际恐怖主义名单

新华社莫斯科7月9日电（记者吴刚）俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金9日表示，各国要努力促成统一的国际恐怖主义名单，在打击恐怖主义方面取得胜利需要全球所有国家的共同努力。

沃洛金9日在俄罗斯政府机关报《俄罗斯报》发表署名文章说，世界向多极化发展是一种客观趋势，多极化世界需要大力发展国家间议会交流机制。共同打击恐怖主义是国际议会交流机制面临的一个现实问题。当前，各个国家在恐怖主义立法层面还存在不一致的地方，一个组织是否被认作恐怖组织在不同国家有不同定义。

沃洛金说，各国应该努力促成统一的国际恐怖主义名单，打击恐怖主义需要各国共同努力。

沃洛金还表示，发展国家间议会交流机制可以确保每个国家的意见得到考虑和尊重。另外，还需要增进国家间议会互信，实现国际关系的和谐发展。

沃洛金还提出，当前国际政治方面存在国际法正在遭到破坏的危险趋势。尊重主权和不干涉其他国家内政等国际法基本原则不应被忽视，某个国家的利益也不应凌驾于国际法之上，国际法危机必须得到解决。

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