外交部：敦促美方立即撤销对台军售计划

新华社北京7月9日电（记者朱超）针对美方计划向台湾出售武器装备，外交部发言人耿爽9日说，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已就此向美方提出严正交涉，敦促美方立即撤销对台军售计划。

据报道，美国国防部国防安全合作局已通知美国会，计划向台湾出售总值约22.2亿美元的武器装备，包括M1A2坦克、“毒刺”防空导弹等。

耿爽在例行记者会上回答相关提问时说，美方向台湾出售武器，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已就此向美方提出严正交涉。

他指出，台湾是中国领土不可分割的一部分。任何人都不要低估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、反对外来干涉的坚强意志和坚定决心。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即撤销上述对台军售计划，停止美台军事联系，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。

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