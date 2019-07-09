孔子学院总部副总干事静炜一行访问悉尼大学

孔子学院总部副总干事、国家汉办副主任静炜一行在悉尼大学合影留念。（图片由悉尼大学孔子学院提供）

新华网悉尼7月9日电（王梓乔）孔子学院总部副总干事、国家汉办副主任静炜一行8日访问澳大利亚悉尼大学，慰问孔院的教师和工作人员。悉尼大学校长迈克尔·斯宾塞及孔子学院外方院长金杏等人共同接待了孔子学院总部代表团并举行会谈。

会上，双方探讨了目前中澳教育文化领域合作交流的现状，以及全球孔子学院进一步发展趋势和策略。斯宾塞表示，悉尼大学非常重视与中国的合作，十年来悉大孔院在为澳大利亚社区提供中国语言文化课程方面成绩显著，并积极为社区服务，举办了一系列高质量的文化活动。悉尼大学坚定地认为与中国加强合作，为两国的青年一代提供学习交流机会，共同促进两国的教育文化经贸合作交流，现在比以往更有现实意义。

静炜对悉尼大学进一步发展悉大孔院表示支持和感谢。她说，孔子学院与全球500多所大学竭诚合作发展，旨在为当地社会学习中国语言和文化提供便利，也为中外教育经贸文化合作交流起到了积极的推动作用。除了汉语专业，孔子学院开展的各类文化活动也为当地学生了解中国文化提供了重要的平台。

会谈后，悉尼大学国际事务部副校长凯瑟琳·别洛夫为孔院代表团举办了午餐会，进一步讨论了有关中澳教育文化合作交流问题。

据悉，悉尼大学孔子学院成立于2008年，是悉尼大学和孔院总部以及复旦大学携手建立的中国文化语言教学机构。经过十年的砥砺前行，悉大孔院在语言教学、文化推广、中澳交流、服务社区等方面都取得了显著的成就。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)