联合国报告：全球凶杀案致死多于武装冲突

新华社联合国7月8日电（记者徐晓蕾）联合国毒品和犯罪问题办公室（毒罪办）8日在纽约联合国总部发布的一份报告说，2017年，凶杀案在全球范围致死约46.4万人，是同期武装冲突致死人数的5倍多。
报告说，2017年，全球凶杀案发生率最高的地区是中美洲，达到每十万人遭遇62.1次凶杀案。整个美洲的凶杀案发生率也居于高位，为每十万人17.2次，是自1990年毒罪办开始搜集可靠数据以来的最高纪录。非洲的发生率为每十万人13.0次。全球最安全的地区是亚洲、欧洲和大洋洲，发生率分别为每十万人2.3次、3.0次、2.8次。
报告指出，从性别来看，男性比女性更易成为凶杀案受害者，其中，15岁至29岁的年轻男性面临最高风险。而女性受害者是伴侣凶杀和家族凶杀的最大承受人群。
毒罪办执行主任尤里·费多托夫在报告摘要的前言中说，犯罪活动致死人数超过武装冲突和恐怖主义致死人数总和，国际社会需采取“有决断力”的措施加以应对。
报告认为，各国政府应重视解决助长凶杀案发生的一系列因素，包括有组织犯罪、枪支泛滥、毒品买卖、酗酒、不公平现象、失业、政治不稳定、性别成见以及腐败等。
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