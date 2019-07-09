法国奥尔良大学孔子学院揭牌

新华社法国奥尔良7月8日电（记者陈晨）法国奥尔良大学孔子学院8日正式揭牌。中国驻法国使馆临时代办余劲松、法国中央-卢瓦尔河谷大区区长弗朗索瓦·博诺以及来自中法各界的百余名代表参加了揭牌仪式。
博诺在仪式致辞中对法中双方积极筹备奥尔良大学孔子学院所付出的努力表示感谢，对孔子学院成立表示祝贺。他说，奥尔良大学孔子学院将为更多的学者、教师和学生了解中国文化及其语言打开一扇新的窗，将进一步提升中央-卢瓦尔河谷大区的中文教学水平，为促进法中两国在文化和教育领域的合作与交流做出贡献。
余劲松说，今年是中法建交55周年，当前两国人文领域交流合作势头强劲。创办奥尔良大学孔子学院将为中法友谊打开一扇新的窗，为中法关系的持久深入发展提供更多后备人才。
奥尔良大学孔子学院由奥尔良大学和中南大学合作建立。
外交部发言人一周观点撷英：回应英外交大臣涉港言论10连怼 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美两国元首大阪会晤、朝美韩三国领导人板门店会晤、英美等国粗暴干涉香港事务受到国际社会和媒体广泛关注。下面让我们一起回顾发言人回应的精彩瞬间。 【详细】
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】