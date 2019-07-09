法国奥尔良大学孔子学院揭牌

新华社法国奥尔良7月8日电（记者陈晨）法国奥尔良大学孔子学院8日正式揭牌。中国驻法国使馆临时代办余劲松、法国中央-卢瓦尔河谷大区区长弗朗索瓦·博诺以及来自中法各界的百余名代表参加了揭牌仪式。

博诺在仪式致辞中对法中双方积极筹备奥尔良大学孔子学院所付出的努力表示感谢，对孔子学院成立表示祝贺。他说，奥尔良大学孔子学院将为更多的学者、教师和学生了解中国文化及其语言打开一扇新的窗，将进一步提升中央-卢瓦尔河谷大区的中文教学水平，为促进法中两国在文化和教育领域的合作与交流做出贡献。

余劲松说，今年是中法建交55周年，当前两国人文领域交流合作势头强劲。创办奥尔良大学孔子学院将为中法友谊打开一扇新的窗，为中法关系的持久深入发展提供更多后备人才。

奥尔良大学孔子学院由奥尔良大学和中南大学合作建立。

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