新华社北京7月9日电 热点问答：普京叫停格鲁吉亚航线为哪般

新华社记者董龙江

从本月8日开始，根据俄罗斯总统普京签署的总统令，俄罗斯各航空公司开始暂停从俄罗斯飞往格鲁吉亚的客运航班业务。

俄罗斯国家杜马（议会下院）一名议员在格鲁吉亚议会大厦的一个举动为什么会在格鲁吉亚首都第比利斯造成局势动荡，进而导致俄格关系再次出现危机？

导火索是什么

据俄罗斯媒体报道，由东正教国家组成的议员论坛东正教议会间大会全体会议6月20日在第比利斯的格鲁吉亚议会大厦举行。参会的俄罗斯代表团团长、俄国家杜马议员加夫里洛夫被安排坐在格鲁吉亚议长的席位上发言。此举立刻引起格鲁吉亚议会反对派的强烈不满和抗议。

同时，反对派还指责格鲁吉亚政府不应给加夫里洛夫发放入境签证，因为他曾经访问谋求独立的阿布哈兹。在议会大厦附近集会抗议的反对派支持者打出了“制止俄罗斯”“对俄罗斯说不”等标语。此后，试图冲击议会大厦的抗议人群和警方发生冲突，造成240人受伤。格鲁吉亚议长科巴希泽在事发第二天宣布辞职。

普京在6月21日签署的总统令中说，为了保障俄国家和本国公民的安全，从7月8日开始采取禁飞措施。这一总统令还同时建议俄各旅游公司在禁飞令实施期间不要销售前往格鲁吉亚的旅行服务。俄交通部紧随其后禁止格鲁吉亚各航空公司的客运航班飞往俄罗斯。

造成了什么影响

俄格关系出现危机后，首当其冲受影响的是格鲁吉亚旅游业。格鲁吉亚是俄罗斯人最热衷的境外度假旅游目的地之一。据格鲁吉亚的统计，2018年格鲁吉亚每五个游客中就有一个来自俄罗斯。格鲁吉亚国家银行发布的通告说，俄罗斯游客的锐减将对格鲁吉亚经济造成消极影响。如果禁飞令一直持续，那么截至今年年底，格鲁吉亚可能面临高达3亿美元的经济损失。

其次，格鲁吉亚葡萄酒等传统出口拳头商品在俄罗斯市场受到冲击。禁飞令颁布后，俄联邦消费者权益及公民平安保护监督局宣布对来自格鲁吉亚的葡萄酒和其他酒精类饮料加大监管力度。

此外，俄格两国间的人文交流活动也受到牵连。格鲁吉亚著名女歌手卡塔玛泽曾在社交媒体上留言说，由于发生了第比利斯事件，她将放弃在俄罗斯的演出。与此同时，俄总统新闻秘书佩斯科夫也提醒俄罗斯演员，考虑到自身的安全，目前暂时不要前往格鲁吉亚进行商业巡演。

深层次原因是什么

观察人士认为，俄罗斯和格鲁吉亚两国关系此轮危机的背后至少有两个方面的原因：

其一，苏联解体后，俄格两国因为南奥塞梯和阿布哈兹问题长期不睦。2008年俄格大规模武装冲突后，俄宣布承认南奥塞梯和阿布哈兹独立，两国因此断绝外交关系。2012年，格鲁吉亚以新政府上台为契机开始修复和俄罗斯的关系，前驻俄大使阿巴希泽被任命为对俄关系总理特使。2014年乌克兰危机后，格鲁吉亚秉持务实立场，没有参与西方对俄罗斯的制裁。

虽然最近几年出现了进一步回暖迹象，但俄格关系的根基依然十分脆弱。只要两国在南奥塞梯和阿布哈兹问题上的严重分歧不解决，任何风吹草动都可能让双方的矛盾激化。

其二，俄罗斯之所以要对此次俄格关系危机做出这样的回应，不仅仅是为了向格鲁吉亚的反俄行动施压，同时也在间接警告和威慑乌克兰、摩尔多瓦等前苏联国家中反俄和仇俄势力。接下来，俄罗斯应该会考虑选择恰当的时机收拾残局，因为重新回到曾经持续多年的对抗状态，既不符合格鲁吉亚的利益，对俄罗斯来说也无益处。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)