中英科技创新论坛着眼“下一个40年”

新华社伦敦7月8日电（记者梁希之）为期两天的中英科技创新论坛8日在伦敦大学玛丽皇后学院开幕。论坛以“中英科学、技术与创新合作：下一个四十年”为主题，重点探讨如何进一步改善中英两国在基础研究、创新方面的合作。

中国驻英国大使馆公使马辉在开幕致辞中说，改革开放40年来，中英科技合作不断深化，创新合作成果丰硕，形成了“顶层战略画蓝图，政府资金做引导，平台建设为亮点，新兴业态发展快”的合作态势。展望未来，中英创新合作面临前所未有的机遇，拥有广阔的前景。

中国科学学与科技政策研究会名誉理事长方新说，希望中英两国学者能通过本次论坛更加深入了解，并建立起更紧密的合作关系，一起为中英两国下一个40年的科技合作贡献一份力量。

英国议会跨党派中国小组副主席克莱门特·琼斯勋爵说，中英在科研领域的合作创新至关重要，他认为“一带一路”倡议对英国来说是一个巨大机遇，中英两国在商贸和科技创新领域可以在此机遇下实现双赢。

本次论坛由中国科学学与科技政策研究会和伦敦大学玛丽皇后学院商学院主办。与会嘉宾主要探讨中英科技和创新合作的机遇和挑战，跨国技术与创新政策合作等焦点问题。

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