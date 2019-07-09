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伊拉克军队在西部清剿“伊斯兰国” 打击残余势力

2019年07月09日09:39  来源：新华网
 

伊拉克军方7日起在邻近叙利亚的西部地区投入清剿极端组织“伊斯兰国”的行动。

伊拉克军方在当天发布的声明中说，清剿行动将持续多日，涉及安巴尔省、尼尼微省和萨拉赫丁省偏僻区域，目标是打击藏匿在那些地方的“伊斯兰国”残余人员。

伊朗支持的什叶派民兵组织“人民动员军”、部族武装和美国领导的打击“伊斯兰国”西方国家联盟战机参与行动。

伊拉克2017年12月宣布取得打击“伊斯兰国”的胜利，但境内残余极端武装人员伺机发动袭击。今年3月，“伊斯兰国”失去在叙利亚最后据点、即叙东部代尔祖尔省的巴古斯镇。（陈立希）【新华社微特稿】

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)
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