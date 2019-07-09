乌克兰－欧盟峰会强调继续深化乌欧合作

新华社基辅7月8日电（记者钟忠 陈俊锋）为期一天的第21届乌克兰－欧盟峰会8日在乌首都基辅举行。会后发表的联合声明说，乌欧双方将继续深化各领域合作，推动乌欧一体化进程。

乌克兰总统泽连斯基、欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克及欧盟委员会负责扩大与睦邻政策的委员哈恩等参加本次峰会。乌克兰与欧盟双方就深化合作、乌各领域改革及乌东部冲突等问题交换意见，并签署联合声明及5项合作协议。

据乌克兰外交部网站公布的联合声明，欧盟方面表示，将一如既往支持乌克兰，尊重乌克兰独立、主权和领土完整。

声明重申，双方将继续落实已签署的联系国协定及自贸区协定，深化各领域合作，推动乌欧一体化进程。声明说，必须全面履行解决乌克兰危机的明斯克协议，为此必须进一步推动谈判进程。

泽连斯基在会后的联合记者会上表示，必须通过外交手段实现顿巴斯地区的和平。他说，乌克兰希望结束这场战争，恢复顿巴斯地区的和平，但必须以外交手段实现这一目标。

图斯克在记者会上重申，欧盟支持乌克兰独立、主权和领土完整。他呼吁顿巴斯地区冲突各方全面履行明斯克协议。

另据乌克兰总统网站消息，泽连斯基7日与提前抵乌的图斯克共同视察了乌东部卢甘斯克州停火隔离区附近的斯塔尼察镇。

2014年4月，乌克兰政府军和民间武装在乌东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件至今仍未停止。

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