英国工党酝酿发起不信任投票 阻止无协议“脱欧”

英国执政党保守党定于本月下旬选出新党首，接替特雷莎·梅成为下任首相，主导英国脱离欧洲联盟进程。依据候选人“脱欧”立场，保守党内部对无协议“脱欧”的担忧渐增。

最大反对党工党的发言人巴里·加德纳7日说，一旦获得足够保守党议员支持，工党将发起针对政府的不信任投票，合力阻止新政府无协议“脱欧”。

【在接触】

加德纳接受英国天空新闻频道采访时说：“当我们认为，那些声称支持对政府不信任投票、以制止无协议‘脱欧’的保守党议员可能支持（工党发起不信任案）时，我们就会发起不信任投票。”

被问及工党是否在与这些保守党议员接触，加德纳回答：“当然。”

保守党在议会下院占据的议席没有过半数，以与北爱尔兰民主统一党联手的方式执政。保守党新党首将在前外交大臣鲍里斯·约翰逊与现任外交大臣杰里米·亨特之间产生，约翰逊所获支持率领先。

新党首继任首相后，首要任务将是打破议会下院审议“脱欧”事宜陷入的僵局，终结英国何时、以何种方式、是否“脱欧”等问题的不确定性。

约翰逊多次强调英国必须10月31日如期“脱欧”，不惜以无协议方式“脱欧”；亨特则认为，为确保能与欧盟谈妥“脱欧”新协议，“脱欧”短时再度延期未尝不可。

【有可能】

保守党议员萨姆·吉马证实，部分保守党议员正在考虑以不信任投票方式阻止无协议“脱欧”。

吉马支持就是否“脱欧”再次举行公民投票，一度宣布角逐保守党党首，后主动弃选。他接受天空新闻频道采访时说，30名或更多保守党议员支持经由“立法”途径阻止无协议“脱欧”。这些议员“明智务实”，正审视多种“立法机制”，英国10月31日面对的选项因而可能并非只有无协议“脱欧”。

英国司法大臣戴维·高克7日接受英国广播公司采访时表达类似观点，认为议会有办法阻止无协议“脱欧”。

“考虑议会的多数席位和对无协议‘脱欧’的强烈情绪，我认为可能有阻止这一做法的议会方式，”高克说，“这有不确定性，但可能的情形是，议会将以某种方法找到机制。”

英国议会下院今年3月表决确认，反对英国在任何情况下无协议“脱欧”。（陈立希）（新华社专特稿）

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