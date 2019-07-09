英国工党酝酿发起不信任投票 阻止无协议“脱欧”

英国执政党保守党定于本月下旬选出新党首，接替特雷莎·梅成为下任首相，主导英国脱离欧洲联盟进程。依据候选人“脱欧”立场，保守党内部对无协议“脱欧”的担忧渐增。
最大反对党工党的发言人巴里·加德纳7日说，一旦获得足够保守党议员支持，工党将发起针对政府的不信任投票，合力阻止新政府无协议“脱欧”。
【在接触】
加德纳接受英国天空新闻频道采访时说：“当我们认为，那些声称支持对政府不信任投票、以制止无协议‘脱欧’的保守党议员可能支持（工党发起不信任案）时，我们就会发起不信任投票。”
被问及工党是否在与这些保守党议员接触，加德纳回答：“当然。”
保守党在议会下院占据的议席没有过半数，以与北爱尔兰民主统一党联手的方式执政。保守党新党首将在前外交大臣鲍里斯·约翰逊与现任外交大臣杰里米·亨特之间产生，约翰逊所获支持率领先。
新党首继任首相后，首要任务将是打破议会下院审议“脱欧”事宜陷入的僵局，终结英国何时、以何种方式、是否“脱欧”等问题的不确定性。
约翰逊多次强调英国必须10月31日如期“脱欧”，不惜以无协议方式“脱欧”；亨特则认为，为确保能与欧盟谈妥“脱欧”新协议，“脱欧”短时再度延期未尝不可。
【有可能】
保守党议员萨姆·吉马证实，部分保守党议员正在考虑以不信任投票方式阻止无协议“脱欧”。
吉马支持就是否“脱欧”再次举行公民投票，一度宣布角逐保守党党首，后主动弃选。他接受天空新闻频道采访时说，30名或更多保守党议员支持经由“立法”途径阻止无协议“脱欧”。这些议员“明智务实”，正审视多种“立法机制”，英国10月31日面对的选项因而可能并非只有无协议“脱欧”。
英国司法大臣戴维·高克7日接受英国广播公司采访时表达类似观点，认为议会有办法阻止无协议“脱欧”。
“考虑议会的多数席位和对无协议‘脱欧’的强烈情绪，我认为可能有阻止这一做法的议会方式，”高克说，“这有不确定性，但可能的情形是，议会将以某种方法找到机制。”
英国议会下院今年3月表决确认，反对英国在任何情况下无协议“脱欧”。（陈立希）（新华社专特稿）
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】