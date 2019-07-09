美国以违反美方对伊制裁为由关押伊朗科学家

一名伊朗干细胞研究科学家自去年10月以来遭美国执法部门关押，原因是联邦检察官认为他试图向伊朗运送医用生物材料，违反美方对伊朗施行的贸易制裁。

【省钱获罪】

马苏德·苏莱马尼去年10月作为访问学者从伊朗首都德黑兰前往美国，打算在明尼苏达州梅奥诊所完成治疗中风病人的最后阶段研究。

苏莱马尼在美国第三大城市、伊利诺伊州芝加哥市一落地，美方检察官援用一份2018年6月准备、继而封存的起诉书，逮捕苏莱马尼，取消他的签证，把他关押在佐治亚州亚特兰大市以南一家拘留所。

联邦检察官指控苏莱马尼和他先前两名学生没有获得授权，密谋并试图从美国向伊朗运送生物材料。如果法庭审理后认定罪名成立，三名被告分别面临最高20年监禁。

美联社报道，苏莱马尼的律师小组介绍，苏莱马尼2016年9月利用学生从美国回伊朗的机会，试图托学生把一批实验所需使用的重组蛋白带回伊朗。

美联社报道，海关官员9月6日在亚特兰大机场截获那批重组蛋白。美国制裁伊朗，导致伊朗国内物价飞涨。苏莱马尼的律师莱昂纳德·佛朗哥说，那批蛋白在美国花费8000美元，在伊朗购买需要花4万美元。

【实验所需】

三名科学家的辩护律师小组说，他们的当事人没有做错事情。重组蛋白是医用材料，把非商业用途的医用材料带到伊朗不同于出口，不需要美国官方批准。

律师佛朗哥在一份法庭文件中写道，重组蛋白用于干细胞研究；苏莱马尼所作研究“在促成失能肌体功能再生这一可在全球范围拯救生命的领域取得多项进展”，“不是某种支持恐怖主义的活动，不会伤害人类，而是用于治疗和为人类服务”。

检方在多份法庭文件中声称，美国对伊朗制裁多年，不允许商品出口到伊朗，除非是极特殊情形。苏莱马尼所涉情形不在允许范围。

检方说，“医学研究物品，如这次成为问题的蛋白，没有列入（特殊情形）界定范围”，出口前需要向美国财政部下属外国资产控制办公室申请许可。他们推断，那三名科学家受过良好教育、智力不差，理应知道自己的国家正在承受制裁。

辩护律师反驳，美伊两国关系不断变化，导致制裁界线模糊，令人费解。

美联社报道，美国总统唐纳德·特朗普就任以来，美伊紧张关系升级。美国2018年5月宣布退出伊核协议，逐步恢复因协议中止的对伊制裁；亚特兰大的联邦检察官同年6月得到一份针对苏莱马尼的起诉书。（席玥）（新华社专特稿）

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