挪威外交部：委内瑞拉政府与反对派计划第3次对话

挪威外交部7日确认，委内瑞拉政府和反对派代表本周将在加勒比海国家巴巴多斯对话，为化解政治危机寻找符合宪法的解决方案。

这将是委内瑞拉政治危机双方第三次经挪威斡旋对话，前两次无果而终。

【双方确认“再聚”】

挪威外交部7日晚在一份声明中说，委内瑞拉政坛主要势力决定继续由挪威斡旋的谈判进程，定于本周在巴巴多斯寻求一份符合宪法、各方认可的解决方案。

委内瑞拉新闻和通信部长豪尔赫·罗德里格斯确认，委政府将与反对派在巴巴多斯重新启动对话。

委内瑞拉反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多在一份声明中说，反对派将派代表与会，最终目标是确保重新举行总统选举。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗去年5月赢得连任，今年1月就职。瓜伊多不予承认，1月23日宣布就任“临时总统”。为逼迫马杜罗下台，美国不断以经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。

委内瑞拉政府和反对派5月以来在挪威举行两轮对话，没有就化解政治危机达成协议。政府一方认定继续对话是“为了委内瑞拉和平”，一些反对派人士不愿继续对话，指认这类谈判是政府拖延时间的战术。

瓜伊多上周说，没有与政府重启对话的打算。暂时不清楚是什么因素让他改变想法。

【反对派寻“入群”】

瓜伊多迄今没有控制委内瑞拉国家机关，没有得到委内瑞拉军方支持。

除确认派代表参加新一轮对话，瓜伊多7日宣布一项举措，似乎与经由政治途径化解危机渐行渐远，即打算推动委内瑞拉重新加入《美洲国家间互助条约》。

美国和18个拉美国家1947年在巴西里约热内卢签署《美洲国家间互助条约》。条约规定，任何对美洲一国的武装攻击应被视为对全体美洲国家的武装攻击，其他缔约国应予以援助。委内瑞拉2012年退出条约。玻利维亚、厄瓜多尔、尼加拉瓜同样退出。

一些委内瑞拉反对派人士认定，重新加入这一条约将为外国军事介入委内瑞拉局势、推翻马杜罗政府提供法律依据。（杜鹃）（新华社专特稿）

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