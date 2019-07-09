多国联军称挫败一起胡塞武装袭击商船企图

新华社利雅得7月8日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯领导的多国联军8日称，也门胡塞武装当天企图袭击一艘位于红海南部的商船，被多国联军挫败。胡塞武装方面对此予以否认。
多国联军发言人图尔基通过沙特通讯社发表声明说，多国联军海军部队8日早晨发现一艘由胡塞武装远程控制的装有爆炸物船只正试图袭击红海南部一艘商船，海军部队及时拦截并摧毁这艘装有爆炸物的船只。
图尔基表示，这是严重的恐怖主义行为，多国联军将继续对胡塞武装的恐怖主义活动予以打击。
也门胡塞武装发言人穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆8日在社交媒体发文，否认胡塞武装试图在红海海域对商船进行袭击，称相关报道“毫无根据”。
2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。（参与记者：聂云鹏）
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