也门政府军击落一架胡塞武装无人机

新华社科威特城7月8日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门政府官员8日说，也门政府军当天在红海城市荷台达击落一架胡塞武装无人机。

也门政府一名不愿透露姓名的官员告诉新华社记者，一架胡塞武装无人机当天在荷台达南部杜拉赫米地区对政府军驻地进行侦察，政府军防空部队成功将这架无人机击落，未造成地面人员伤亡。

也门政府军驻荷台达部队发言人马蒙·马赫贾米当天在电话中向新华社记者证实了这一情况。他说，“防空部队成功制止了胡塞武装对我们军事场所的侦察行动”。

胡塞武装目前尚未对此作出回应。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。

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