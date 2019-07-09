摩洛哥警方查获27.3吨大麻制品

新华社拉巴特7月8日电（记者陈斌杰）摩洛哥内政部8日发表公报说，警方7日晚在摩洛哥北部丹吉尔地中海港查获27.3吨大麻制品。

公报说，当地警方在海关人员协助下，在3辆卡车上查获27.3吨大麻制品，并抓捕3名司机和3名随行人员，他们均是摩洛哥人。调查显示，这批大麻制品原计划通过海路走私到欧洲。

公报说，摩洛哥司法部门正在对此案展开进一步调查。

摩洛哥一些地区非法种植大麻情况严重，过去10多年来，警方加强了打击大麻种植和大麻制品交易的力度。据报道，摩洛哥的大麻制品大多走私到欧洲。

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